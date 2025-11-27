La Escuela de Hostelería de Cádiz celebra el Día de la Bandera de Andalucía con la jornada ‘Gastronomía por Bandera’

La Escuela de Hostelería de Cádiz, perteneciente a la Red de Escuelas del Servicio Andaluz de Empleo, ha abierto sus puertas esta mañana de jueves para celebrar un año más el Día de la Bandera de Andalucía, que se conmemora el próximo 4 de diciembre, con la jornada ‘Gastronomía por Bandera’. El acto ha estado presidido por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román.

Mercedes Colombo ha señalado que “celebramos un año más el Día de la Bandera de Andalucía con orgullo y entusiasmo, poniendo en valor nuestra cultura a través de la gastronomía, que es sin duda uno de los mayores patrimonios de nuestra tierra. Hoy, en la Escuela de Hostelería de Cádiz, queremos destacar la calidad de nuestros productos y el trabajo de los profesionales que forman parte de este centro, mostrando cómo cada plato cuenta la historia y los valores de nuestra identidad andaluza”.

Durante el acto se ha realizado un reconocimiento a dos profesionales de la Sala estrechamente vinculados a la trayectoria de la Escuela. Juan Cordero Tejero ha sido distinguido por más de 25 años de colaboración a través del Centro Rancho de la Merced del IFAPA, así como por su labor como enólogo y su contribución docente mediante conferencias y actividades técnicas. También ha sido homenajeado Francisco Chulián, con una extensa trayectoria en el sector y profesor–primer maître de la Escuela desde 1997, cuya aportación formativa ha marcado a numerosas promociones.

La delegada del Gobierno ha agradecido a ambos su dedicación y el valor añadido que han aportado a la enseñanza impartida en la Escuela, subrayando que la formación es un elemento esencial para el futuro de la hostelería. “Este año hemos querido poner el foco en la Sala para hacer ver que la cualificación profesional es clave para ofrecer un servicio de calidad, diferenciado y adaptado a las demandas de un sector cada vez más competitivo”, ha añadido.

Autoridades, profesionales y empresas colaboradoras han mantenido un encuentro previo, participando en una visita guiada por las instalaciones del centro. La jefa de Estudios, Cristina Sánchez de la Campa, junto al profesorado de Cocina, Repostería y Servicios de Restaurante, ha mostrado la labor desarrollada por el alumnado y los distintos espacios formativos de la Escuela.

Posteriormente, se ha presentado una selección gastronómica elaborada por el alumnado, compuesta por garbanzos con choco y langostino, dobladillo, hojaldrinas y piononos de Santa Fe, acompañados de vinos de la Tierra de Cádiz. Autoridades, empresas colaboradoras y profesionales han participado en la degustación, poniendo en valor la riqueza culinaria andaluza.

Este curso, la Escuela de Hostelería de Cádiz cuenta con 41 alumnos y alumnas distribuidos en los itinerarios de Cocina, Repostería y Servicios de Restaurante. La programación formativa incluye seis acciones y un total de 2.910 horas presenciales, todas con carácter dual y un 25% de prácticas en empresas, reforzando así la conexión del centro con el tejido productivo del sector hostelero.

El acto ha concluido con la despedida institucional, destacando la importancia de la formación profesional como motor del desarrollo y la innovación en la hostelería andaluza, así como el compromiso de la Escuela de Hostelería de Cádiz en seguir formando a nuevos profesionales capaces de afrontar los retos de un sector en constante evolución.