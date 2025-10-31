La Escuela de Hostelería de Cádiz abre el curso 2025-2026 impulsando la formación y el empleo

La Escuela de Hostelería de Cádiz ha celebrado este viernes el acto de inauguración del curso escolar 2025-2026, marcando el inicio de una nueva etapa en la formación profesional para el empleo en el sector de la hostelería. El evento ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román.

En esta edición son 41 los alumnos y alumnas que comienzan su formación en los itinerarios y certificados profesionales de la Escuela, perteneciente a la red de centros de Formación Profesional para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). De ellos, 15 cursan el itinerario de Cocina, 14 el de Repostería y 12 el de Servicios de Restaurante. Todos ellos ya han completado un módulo previo de seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería, requisito indispensable para poder iniciar las prácticas formativas en empresas del sector.

La programación del nuevo curso incluye seis acciones formativas, que suman un total de 2.910 horas de formación presencial. Cada grupo desarrolla su propio itinerario formativo o certificado profesional, con carácter dual e incluyendo un 25% de prácticas en empresa. El certificado de Cocina tiene una duración de 810 horas, mientras que el itinerario de Repostería, compuesto por el certificado profesional de Repostería más el módulo formativo de Panadería y Bollería, alcanza las 740 horas. El itinerario de Servicios de Restaurante incluye un certificado de Servicio de Restaurante y un módulo de Bebidas que juntos suman un total de 660 horas.

De manera independiente a los itinerarios principales, el centro impartirá un módulo de Aplicaciones Microinformáticas de 200 horas, cuyo inicio está previsto para abril de 2026. Está dirigido a personas desempleadas interesadas, incluso si no pertenecen al sector hostelero.

Además, tras el éxito alcanzado el curso anterior, la Escuela volverá a abrir su Aula Restaurante durante el mes de mayo, donde el alumnado podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos en un entorno real de servicio. Estas prácticas incluirán tres especialidades: Repostería y panadería de restaurante y comedor de empresa, Cocina de restaurante y comedor de empresa y Servicio de restaurante y comedor de empresa, con una duración de 110 horas cada una.

Junto a las acciones formativas, la Escuela pone en marcha diversas acciones de acompañamiento a la formación, entre las que se incluyen el Programa Transversal de Especialización, las Visitas Didácticas, el ciclo Nuestras Fiestas Gastronómicas, el Programa de visibilización de las mujeres en la hostelería y el Programa de formación profesional para la salud y el buen empleo, además del módulo Acompañamiento al Empleo: Recursos para mi inserción.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno andaluz ha subrayado que “la Escuela de Hostelería de Cádiz es un claro ejemplo de compromiso con la excelencia formativa y la empleabilidad. Con esta nueva promoción, la Escuela reafirma su papel como referente en la formación especializada en hostelería impulsando tanto la capacitación de profesionales como el crecimiento del sector turístico y gastronómico de nuestra provincia”.

Mercedes Colombo ha subrayado que “los programas que se desarrollan aquí ofrecen una formación práctica, adaptada a las necesidades reales del sector, con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo estable y de calidad para las personas desempleadas que quieren emprender un camino en este sector. Además, este año por primera vez, los itinerarios se imparten en modelo dual, lo que permite al alumnado adquirir experiencia real en empresas mientras se forma”.