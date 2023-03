Los errores en la declaración de la renta pueden sancionarse hasta con 30.000 euros

El próximo 11 de abril arranca la Campaña de Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, la cual se prolongará hasta el 30 de junio. Esta campaña se presenta especialmente novedosa debido a las numerosas modificaciones fiscales que tuvieron lugar durante el pasado año.

Este trámite puede resultar tedioso, y es que son muchos los contribuyentes que aseguran necesitar ayuda para presentar la declaración de la renta y reconocen tener miedo de cometer errores que deriven en una multa de Hacienda. No es para menos, las sanciones en algunos casos pueden llegar hasta los 30.000 euros por cometer fallos en los plazos o en la declaración que favorezcan al contribuyente, presentar documentación falsa u omitir información. Y aun así, cada año se presentan en España más de 900.000 liquidaciones con algún tipo de error.

Desde L&V Consultores (Avda. Ana de Viya, nº9) recuerdan que el borrador que genera la Agencia Tributaria no siempre es correcto. “Es muy frecuente que haya errores o que falten deducciones fiscales por aplicar que el contribuyente desconoce. Esto es algo normal ya que, por una parte, hay deducciones estatales que se pueden consignar, como la instalación de placas solares, reformas en la vivienda habitual que mejoren la eficiencia energética, cónyuge con minusvalías, etc.; y, por otra, autonómicas. Por ejemplo, este año en Andalucía se presentan novedades como las deducciones del gasto en enseñanza de idiomas o informática de hijos”, comenta su CEO, Enrique López. “El desconocimiento de ellas puede hacer que el resultado a pagar o a devolver no se ajuste a la realidad. En muchos casos, confirmarlo sin revisarlo impide que podamos ahorrar en la declaración de la renta”, continúa. Según datos del Portal de la Transparencia, casi 6 millones de españoles confirman anualmente su borrador de Hacienda sin comprobar ningún dato.

Confiar en un asesor fiscal antes de presentar el borrador de la declaración de la renta es la opción más recomendada para aquellos no expertos en impuestos, ya que el profesional analiza cada caso y se encarga de sacarle el máximo partido para que favorezca al contribuyente. Además, el cliente se asegura de no estar cometiendo ningún error, evitando así sufrir una posible sanción por parte de Hacienda. Lejos de ser un gasto, se trata más bien de una pequeña inversión que, con la experiencia y conocimientos adecuados, le va a reportar no solo beneficios, sino también tranquilidad.

