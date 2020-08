Pilar García Gutiérrez va a ser la primera mujer que va a dirigir el movimiento vecinal gaditano desde que hace un par de semanas fuera elegida presidenta de la Federación Vecinos de Cádiz-5 de Abril. Hija del primer dirigente de la asociación de vecinos Puntales, entidad que ella dirige desde 2011, cree que el objetivo es adaptarse a los nuevos tiempos.

–¿Qué es lo que le ha decidido a dar el paso para presidir el movimiento vecinal de Cádiz?

–Somos cinco personas los que vamos en esta candidatura, aparte de todo lo que es la junta directiva de la federación con todos los presidentes y presidentas de las asociaciones de vecinos, y es por volver otra vez a lo que era el movimiento vecinal. Parece ser que la imagen que se tiene es que ha quedado un poco retrógrado, un poquito paralizado.

–¿Necesita actualizarse?

–Claro. El movimiento vecinal tiene que estar con los nuevos tiempos, eso está claro. Trabajar en red, con las redes sociales y adecuarse a los tiempos. No nos tenemos que quedar sólo en el bache, que es importante, sino también a otros niveles que la ciudad ahora mismo demanda.

–Precisamente este equipo de gobierno ha querido superar el movimiento vecinal y que en este tipo de asuntos participen más colectivos para que el protagonismo no lo tengan solo ustedes. ¿Cómo van a gestionar esta relación con el gobierno municipal?

–Está el plan municipal y ahí se recogen muchas de las cosas que nosotros hemos querido llevar con nuestra candidatura. El plan municipal de Participación recoge cosas que ya las asociaciones de vecinos venimos haciendo. No se puede generalizar porque en todos lados hay algunas asociaciones que se quedan atrás, pero lo que son las fuertes de la ciudad pensamos que cabemos perfectamente en lo que es el plan municipal.

–En lo concreto, ¿qué es lo que ofrecen, qué ideas tienen?

–Uno de los pilares del proyecto que hemos presentado es el de violencia doméstica, violencia de género, la inclusión social, el problema de los sin techo.. todos son temas latentes. No podemos quedarnos mirándonos el ombligo sino que tenemos que abrirnos a determinados colectivos y administraciones para hacer un trabajo en red.

–¿Qué es lo más le preocupa del movimiento vecinal?

–El problema que ha surgido ahora mismo con el tema de los locales. No es una crítica hacia el concejal y si lo es, debe ser constructiva, como le dije a él. Si quiere saber lo que se hace dentro de las asociaciones de vecinos, conoce, valora y después tomas una decisión. No debe hacerlo al revés. El desconocimiento es mucho y se debería conocer más lo que se hace en cada entidad, porque estamos abiertos, no son cortijos como se ha dicho. Son asociaciones que trabajan con otras que también hacen su labor en el barrio, como ocurre en Puntales. Si no se explotaran los trabajos, podría tener razón, pero ahí están las memorias que se entregan en Participación Ciudadana donde se dice todo lo que realizamos.

–¿Cuál es el estado de salud del movimiento vecinal en Cádiz? ¿Cree que los vecinos se sienten bien representados por sus asociaciones?

–Creemos que sí. ¿Y con respecto a la salud? Quizás ahí sea mejorable y saquemos el aprobado raspado. También nosotros tenemos que poner mucho trabajo y empeño de nuestra parte para adaptarnos a los nuevos tiempos. Es una de las ilusiones que tenemos, no nos podemos quedar anclados en el pasado.

–¿Les causa un poco de desazón la lentitud con la que se está desarrollando la Edusi?

–Mucho, porque no se ve nada concreto y hay señales como si se vendiera humo, La Edusi acaba en el año 2022 y que el concejal de Urbanismo venda en esta parte de la ciudad una plataforma marítima cuando si miras hacia el barrio, hay falta de asfaltado en determinadas calles, el tema de los ascensores en las viviendas, etcétera.

–¿Se han sentido partícipes?

–Hemos participado en las mesas de la Edusi pero que nos sintamos partícipes es otra cosa.

–¿Les preocupa que tengan en el futuro un papel secundario?

–El otro día me llamó Paco Cano para darme la enhorabuena y que se alegraba mucho de nuestro programa porque creía que engarzaba mucho con el Reglamento de Participación. Que el concejal nos felicite por ello parece que partimos de algo bueno.

–¿Se han sentido amenazados con este reglamento?

–Nos hemos sentido amenazados porque si hay asociaciones a las que le quitan el local, no pueden trabajar. Que valoren nuestro trabajo y, por ello, una de nuestras lineas de trabajo es la protección a las asociaciones, que sepan sus derechos y deberes.

–¿Es atractivo el movimiento vecinal para los jóvenes?

–Esa es una asignatura pendiente pero no creo que sea una cosa exclusiva del movimiento vecinal. La implicación de los jóvenes es una de las cosas que llevamos en nuestra áreas de trabajo porque hay un gran salto generacional. Esa apatía o desgana que tiene parte de esa juventud, hay que trabajarlo, hay que dar con la tecla para atraer la juventud porque es el futuro.