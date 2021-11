“Recibí tantas felicitaciones por la SailGP como gracias he dado”

Miguel Ramos Grosso (Cádiz, 1962) vivió en Madrid hasta los años 90 pero los veranos que pasaba en Cádiz, la ciudad de la que era natural su madre, los disfrutaba en el Real Club Náutico donde le fue entrando el gusanillo del mar y de la vela, tanto la ligera como posteriormente la de cruceros. Aunque estudió Derecho en Madrid, ejerció esta carrera durante muy poco tiempo en Unión Fenosa ya que su gran pasión siempre ha sido el mar. Emprendedor y hombre inquieto, su biografía y el mar le ha puesto en muchos lugares diferentes. Casado con Mara Flethes, tiene dos hijos, Miguel y Nacho. Por el camino, editor de una guía de la construcción de la provincia de Cádiz durante muchos años y propietario de la empresa Rumbo Sur, con la que ha hecho muchos eventos marítimos. También publicó un libro titulado ‘El meridiano de Cádiz’, que dedicó a Francisco Ponce Cordones con el que le unía una gran amistad. Su gran sueño y por el que suspira es la de montar un Museo Marítimo en Cádiz. Presidente de la Asociación Cádiz con Elcano, su constancia y sus ganas de potenciar a esta ciudad fue clave para que la espectacular competición de la SailGP que se celebró hace casi un mes viniera a Cádiz. El fue el responsable y el enlace en Cádiz como event manager de una prueba que tenía como CEO al mítico noeozelandés Russell Coutts, ganador de cinco Copa América, el mismo al que seguía en las revistas náuticas cuando era un chaval y al que tenía como ídolo hace varias décadas.

—¿Se puede decir que usted es el padre y el responsable de que la SailGP viniera a Cádiz?

—Esto parece que lo ha hecho Miguel Ramos solo pero no es así. En Cádiz hemos contado con una base bastante numerosa. Yo he liderado y he puesto la cara pero aquí han estado cien personas involucradas y otras 300 de manera indirecta. De hecho, una de las cosas que más me ha costado durante el evento y a la que más horas le he dedicado es a contestar gente que nos había hecho favores para organizar todo esto.

—Hablamos siempre de la promoción de la ciudad en el exterior y el movimiento de personas que hubo durante los días que estuvo la SailGP aquí pero una de las claves también ha sido la cantidad de empresas de la zona que han trabajado en el evento y que, por tanto, han conseguido beneficiarse .

—Por supuesto. No es lo mismo que un montón de empresas del quinto pino te monten un circo y se piren cuando acaben a que se desarrolle con un montón de empresas locales trabajando de todo en este circo y en todas las misiones. Yo trabajé mucho e insistí para que las empresas locales fueran las que trabajaran en el evento porque tenía la seguridad de que iban a prestar un servicio excelente. Uno de los ejemplos es Babblá, que fue la encargada de todo el montaje en el muelle. Cuando conseguimos ser sede del Gran Premio de España, empezamos a recibir currículos de toda España con gente muy potente que había hecho de todo y eran unos fenómenos. Sin embargo, yo pensaba que si el evento tenía su base en el muelle de Cádiz, la única que había desarrollado actividades allí era Babblá Estudio con el festival No sin Música. Y lo mismo ha ocurrido con el servicio de catering y los innumerables servicios que había que prestar. Esto ha permitido que hubiera mucha gente involucrada y que ellos también fueran divulgadores de este evento que se iba a celebrar en Cádiz. Repito, esto no ha sido nada de Miguel Ramos ni de SailGP sino que ha habido una tropa de gente trabajando para un proyecto global y apoyado por gente muy talentosa de fuera. El apoyo local se ha dado con mucha profesionalidad, solvencia, generosidad y simpatía. Y no nos podemos olvidar de la impresionante labor que han hecho los voluntarios y también los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Ya digo que ha hay mucha gente y otros nombres propios como Alejandra Real, Mónica Recchia, Jorge Flethes, Chato Domecq, Quique García.Agulló y otros muchos que han contribuido al éxito.

—¿Y el dinero que ha puesto las administraciones públicas también habrá sido clave para que la SailGP viniera a Cádiz?

—Esto ha costado mucho más de lo que han puesto las administraciones. Aquí está Oracle, que es el que financia el circuito, Rolex, los patrocinadores de cada uno de los equipos con empresas tan potentes como Rockwool, que trae a 70 personas de esta firma que se aloja en Cádiz. No es que las administraciones hayan hecho barra libre sino que su aportación económica puede haber sido una quinta parte de lo que costaba esto. Cuando montamos la candidatura, desde SailGP se decía que no todo era la pasta , sino la implicación de la ciudad, también de las administraciones y ahí sí dijimos que íbamos a competir nosotros. Para el próximo año ya está firmado y comprometido y estamos seguros que aún va a salir mejor que este porque hemos hecho un análisis exhaustivo de dónde hemos podido fallar.

"Hemos hecho un estudio de dónde hemos fallado. Estoy seguro que el año que viene va a ser aún mejor que éste”

—¿Y realmente cómo se fija un gigante como es SailGP, que va a lugares como Sidney, San Francisco o Saint Troppez, en un pequeño rincón del mundo como es Cádiz?

—El origen hay que situarlo en la concesión del premio Juan Sebastián Elcano que dimos con la asociación Cádiz con Elcano a Álex Pella, que tenía el récord de la vuelta al mundo en barco de vela. A él no lo conocíamos personalmente pero sí de sus hazañas. Tras poder contactar con él por Facebook, entramos en contacto con Nacho Delgado, que era su manager. Organizamos la entrega del premio con un acto muy humilde en la Casa de Iberoamérica pero aquello tuvo mucha repercusión y dio mucha visibilidad a Cádiz y a la asociación. Al cabo del tiempo Nacho Delgado me comunicó que estaba trabajando en SailGP y que le habían encomendado la búsqueda de alguna sede para España. Yo le dije del tirón que eso había que hacerlo en Cádiz y me ofrecí a trabajar con ellos de la manera que considerasen oportuno y al final decidieron que esa relación fuera profesional. Yo vi que esto me superaba, por lo que a través de Jesús de Sobrino entré en contacto con el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, para que se involucrara y ejerciese de intermediario. Javier hizo esta labor de una manera muy eficaz y habló con todo aquel que tuviera una mínima capacidad de decisión. Una cosa en la que sí incidimos fue en la confidencialidad porque veíamos que si el proyecto se asociaba a una administración podía hacer que las demás no participasen y eso era vital. Además, también, porque en una competición con otras sedes, nos iría mucho mejor yendo de tapados. Después también involucramos a la Armada, que desde el minuto 1 dijo que sí, a muchos clubes y asociaciones y así se fue conformando una candidatura muy bien trabajada.

—Por lo que me está contando, el gran milagro de la SailGP en Cádiz ha sido que nadie se fuera de la lengua porque realmente no se supo nada de esto hasta que la ciudad era una candidata con aspiraciones muy serias.

—Fuimos muy pesados con eso por los dos motivos que le he explicado antes. Había otra y es que en esta tierra somos expertos en generar expectativas que acaban en decepciones y nunca me ha gustado eso. Sólo queríamos contar algo cuando hubiera un realidad y esto fue cuando ya Cádiz era una candidata y había habido un trabajo enorme detrás.

"Luché mucho para que estuvieran presentes las empresas gaditanas en el evento y, por lo tanto, se beneficiaran”

—¿Y usted realmente ha llegado a disfrutar del evento?

—No lo he disfrutado porque he estado trabajando. Han venido amigos míos de toda España que hacía 15 años que no estaba con ellos y ni siquiera los he podido ver. Quisieron venir porque son aficionados a la vela y sabían que esto era un pelotazo pero tenía que estar muy focalizado en esto.

—¿Cuántas veces le han felicitado estas semanas?

—Tantas como si me hubiese casado pero también tantas como gracias he dado yo porque he mandado correos de agradecimiento a mucha gente que nos ha ayudado.

—Los puristas dicen que esto no es la vela auténtica, que hay demasiada tecnología.

—Bueno, siempre hay puristas pero tengo que decir que a mí lo primero que me gusta hacer es reconocer el talento. En SailGP había mucho talento en todos los ámbitos, en el diseño, en la gestión, en los equipos, en la producción... En la dirección del equipo español había gente muy valiosa; Russell Coutts, el CEO de SailGP, ha ganado cinco Copas América; Ben Ainsley, el patrón del barco británico, es el deportista de la vela más laureado de todos los tiempos; el promotor de esto es Larry Ellison, dueño de Oracle y una de las mayores fortunas del mundo. Todos son unos gallos impresionantes. Estamos hablando de personas extraordinarias y si ellos lo ven claro, no voy a ser yo el que diga que me sigue gustando más el triángulo olímpico, que debe haber una vela y un foque y que no me van lo de las velas rígidas. Esto nace de un tipo como Larry Ellison que ha ganado dos Copas América y que dice que eso se le ha quedado corto y quiere iniciar una nueva aventura.

"Fuimos al Manteca con Russell Coutts y nos dijo que era vegano pero acabó comiendo morcilla y chicharrones”

—Y a veces se pueden ganar puntos con unos chicharrones por delante en el Manteca. Cuentan que Russell Coutts disfrutó mucho en esta emblemática taberna.

—Efectivamente. Cuando llevamos a cabo la presentación en Cádiz de la SailGP en el Hotel Atlántico, una vez terminada su secretaria nos llamó y dijo que quería cenar con Mónica Recchia (directora del GPde España de SailGP) y conmigo). Cuando le preguntamos dónde, nos comentó que había visto una calle muy típica con bares, refiriéndose a la de La Palma, y que eso le gustaba, así que decidimos ir al Manteca. Antes se le llevó a una visita privada a la Torre Tavira donde Belén González Dorao lo atendió de manera maravillosa. De ahí fuimos al Manteca dando un paseíto gaditano y la verdad es que vimos que disfrutó muchísimo e incluso hizo alguna foto a algún establecimiento muy tradicional que le llamó la atención. Cuando llegamos al Manteca, nos atendió Tomás, uno de los hijos de Pepe Manteca, al que también le gustan los temas náuticos. La sorpresa nuestra fue cuando nos dijo que era vegano. No hubo problemas porque le enseñaron una carta con este tipo de platos y nosotros nos tiramos por la morcilla de hígado y los chicharrones y todo eso. Lo curioso es que en un momento dado Coutts probó la morcilla y los chicharrones y a todo decía que “very nice”,. Yo creo que más que vegano es que es una persona que cuida mucho su alimentación. Al principio yo estaba muy nervioso porque estaba con el tipo al que había admirado desde que era muy joven y al que veía en las revistas náuticas en la portada y ese día con casi 60 años estaba con él ejerciendo de anfitrión. Pero poco a poco nos fuimos relajando y la verdad es que le encantó el Manteca y el ambiente que allí había. Después apareció Eduardo Lacave, que se unió y le contó el proyecto e la ginebra Gipsy relacionada con la recuperación de barcos antiguos y acabamos explicándole lo de Cádiz Cádiz. Fue una noche muy simpática.

—Usted ha sido una de las cabezas visibles de un evento con tecnología punta en la vela pero al amparo del V Centenario de la llegada de Colón a América estuvo navegando en carabelas.

—Aquí tuve dos experiencias. Al volver de unas regatas con un grupo de amigos vimos un anuncio de la Sociedad Estatal del V Centenario que buscaba tripulación para los barcos que eran réplicas de las carabelas con las que Colón viajó a América. Nos presentamos y nos cogieron a todos porque teníamos ya mucha experiencia en la navegación, a pesar de que éramos muy jóvenes. En esos barcos estuvimos navegando casi dos años e hicimos una vuelta a España, estuvimos en muchos puntos del Mediterráneo y cruzamos el Atlántico en el año 92 aunque aquello acabó con una especie de motín. No obstante, cogí mucha afición por la historia marítima y escribí un libro sobre esa travesía: ‘Santa María. Cruzar el Atlántico 500 años después’. Pocos meses después de aquello me llamó otro amigo de Cádiz, David Domínguez, para participar en otro proyecto de Carlos Etayo, un marino que ya en los años 60 cruzó el Atlántico en una carabela que financió de su bolsillo. En aquel entonces este hombre fue una especie de héroe nacional.La de ahora la financiaba Ignacio Larramendi, el padre de la Mapfre moderna. Carlos Etayo era una persona extraordinaria , único e irrepetible, el tipo más singular que he conocido en mis navegaciones. En la del V centenario corría la pasta y fue una experiencia muy divertida y agradable pero el que más me enriqueció y me hizo crecer fue el de Etayo. Era un barco sin motor, sin luz eléctrica, ni cocina ni cuarto de baño. Era de un purismo increíble. Por ejemplo, él quería que bebiéramos el agua podrida de los toneles y no el agua envasada.

"Tengo una gran ilusión para que Cádiz tenga un Museo Marítimo. Ese es un compromiso que tengo”

—¿Y se ha rendido con la posibilidad de que en Cádiz haya un Museo Marítimo?

—Todo aquello surgió a partir de una charla que di en el Ateneo sobre mis navegaciones en los barcos colombinos. La gente de esta entidad me propusieron que hiciera un museo, que era un proyecto de ellos pero me pidieron que lo impulsara. Nada más llegar Teófila Martínez me reuní con ella pero no lo vio desde el principio. Me reuní con todos los concejales de Urbanismo de Teófila y hubo algunos ofrecimientos pero no cumplían con las expectativas e incluso hicimos una propuesta en El Puerto con un proyecto arquitectónico. Cádiz y la Bahía tiene una potencia descomunal y puede sumar un buen número de espacios como el Real Carenero, el Instituto Hidrográfico e incluso una visita al Elcano en La Carraca. Sigo con la ilusión y creo que hay oportunidad para hacerlo. Tengo un compromiso y seguiré empujando.