"España no podía continuar siendo un mero espectador en el tema del Sáhara"

-¿Qué le ha traído a la provincia de Cádiz?

-Pues nos habían invitado a la Ejecutiva federal a participar en los premios Clara Campoamor que se entregaban en Jerez y como miembro de la misma he acudido yo en representación de ella y ser partícipe del buen trabajo que han hecho muchos colectivos y asociaciones de mujeres para hacer una mejor sociedad haciendo feminismo. El feminismo es eso, hacer mejor la sociedad porque es apostar por la igualdad. Y ya también he aprovechado que estábamos en Cádiz para reunirnos con compañeros y compañeras de la provincia, con cargos institucionales y lo hacemos en el Campo de Gibraltar, donde tenemos la oportunidad de comprobar las nuevas relaciones con Marruecos de beneficio para el Campo de Gibraltar. Ahí poderemos verlo, analizarlo e incluso reunirnos con algunos de los colectivos que han estado afectados porque no se podía producir la Operación Paso del Estrecho.

-¿Y qué beneficios va a traer esa nueva relación con Marruecos?

-Esta nueva relación va a permitir que se pueda precuperar el Paso del Estrecho, no sólo para el tránsito de mercancías como ya se venía produciendo, sino también de pasajeros. Saben el gran movimiento que eso supone para el Campo de Gibraltar. Sin ir más lejos para las agencias de viaje. Estas se encargaban de preparar estos viajes que hacen los ciudadanos marroquíes y del Magreb que aprovechaban la Operación Paso del Estrecho para visitar a la familia, pues eran ellas las que gestionaban los mismos. Estamos hablando en torno a 13 agencias de viaje las que se veían afectadas, unos 100 trabajadores, 100 millones de euros al año que se dejaban de ingresar porque la Operación Paso del Estrecho no se podía realizar. Esta nueva relación que abrimos ahora con el reino de Marruecos nos permite no sólo abrir la actividad para todas las agencias de viaje sino también para todo el sector que se beneficia de ello. Estamos hablando de hoteles, de restauración, de navieras que llevan a cabo estos viajes y que tenían a la mitad de la plantilla en Erte porque no tenía actividad para tener a toda la plantilla trabajando. Esto va a permitir que recuperemos todo el empleo, que en la provincia es un aspecto muy importante porque es una de las provincias donde el desempleo está más acrecentado. Todo lo que sirva apara aumentar el número de puestos de trabajo, es bueno.

-¿Qué ha cambiado para que la postura oficial histórica sobre el Sáhara haya cambiado tanto por parte de España?

-Yo creo que ha cambiado el tomar conciencia de que España no podía ser solo un mero espectador. Hasta el momento España ante el conflicto que hay entre el pueblo saharaui y Marruecos estaba siendo un mero espectador. Atendíamos a las resoluciones de Naciones Unidas pero no aportábamos nada más allá de lo que decían aquellas primeras resoluciones, cuando ya las mismas de Naciones Unidas estaban cambiando de postura.

La última resolución ya no habla de hacer un referéndum de autodeterminación, habla de que ciertamente tiene que haber una consulta, un acuerdo adoptado por ambas partes, que sea duradero, serio, y que los dos acepten. Ya hablan de referéndum de determinación, no de autodeterminación.

-¿Y nos podemos fiar de Marruecos que vetó el anterior acuerdo? ¿Tiene detalles el Gobierno de ese proyecto de autonomía?

-Sí, está presentado. El plan de autonomía está presentado porque Naciones Unidas en el año 2007, viendo que el conflicto no se resolvía, que no se daban pasos, planteó que las partes implicadas presentaran algún plan y el que lo hizo fue el reino de Marruecos.

-Pero después de boicotear el acuerdo que previamente se había fijado para hacer ese referéndum de autodeterminación.

-No, porque no se llega a un acuerdo de cómo celebrar ese referéndum, entre otras cosas por el censo, por el listado de las personas que deben votar. El reino de Marruecos no está de acuerdo con ese censo. Había una resolución de Naciones Unidas que hablaba de referéndum de autodeterminación y que se empezara a trabajar para llevar a cabo el fin de esa colonización que nuestro país llevaba en aquel momento. Ese acuerdo tenía que implementarse, pero las partes no se pusieron de acuerdo en cómo poner en práctica esa resolución.

Marruecos no acepta los censos que se proponen porque considera que no son reales y, a través de las diferentes resoluciones, se le pide a las partes que de manera activa propongan soluciones. Ahí es cuando Marruecos propone en 2007 esa solución, es decir, el plan de autonomía. Por él describen que el Sáhara va a tener un órgano legislativo, uno ejecutivo, que van a poder decidir sobre sus infraestructuras y su economía y que Marruecos, al proponer un plan de autonomía, tiene ciertas capacidades como la política de defensa o exterior.

Más allá de eso, lo que Marruecos hace es presentar un plan.

"Lo que en este momento dice España es que le parece que ese plan es serio, que es riguroso, que puede ser viable y que puede ser una solución pero que tiene que ser aceptado por ambas partes"

y eso siempre lo hemos dicho.

El Gobierno lo que dice es que hay un conflicto que lleva enquistado desde hace 47 años, en el que España, como principal agente por cercanía, por historia y por vínculos con el pueblo saharaui, debe dejar de ser un mero espectador y tomar partido, y en estos momentos hacer eso es sobre la propuesta que hay, porque no hay otra, que la de Marruecos. Si en 47 años no se ha avanzado, lo mismo con la propuesta que ha hecho Marruecos, se puede avanzar siempre y cuando las partes estén de acuerdo.

-No han convencido a la derecha pero tampoco a la izquierda, que habla por ejemplo de cobardía y de traición.

-El PP el miércoles a este acuerdo no dijo que no. Entre otras cosas porque sabe las implicaciones que puede tener para nuestro país en beneficios respecto al Campo de Gibraltar, por ejemplo. También por la necesidad de tener buenas relaciones con un vecino. Es que Marruecos es un país vecino en el que todo acuerdo y entendimiento es bueno, con la que se comparte historia pero también intereses.

Es bueno también porque da mayor estabilidad, no sólo a nuestra relaciones sino también a las seguridad. Recordemos que en materia antiterrorista es fundamental. Igual en el movimiento de los tráficos de inmigrantes.

-¿Y no se debería haber consultado con las Cortes o con los partidos de la oposición? ¿Reconoce que ha fallado la comunicación al habernos enterado de este tema por Marruecos?

-Al final es que hay que entender qué es la política exterior y la diplomacia. Estábamos en una situación en la lque as relaciones durante los últimos diez meses eran nulas. La embajadora no estaba, el Paso del Estrecho estaba cerrado. No teníamos comunicación con un país vecino que es fundamental para los flujos migratorios, para la seguridad, para defender los intereses de las empresas españolas que están en Marruecos trabajando.

No podíamos mantener una situación así con Marruecos sin entendernos. Lo que hemos hecho es trabajar desde el primer día para que se volvieran a normalizar las relaciones con Marruecos. Y en eso consiste la diplomacia, en la discreción y no olvidemos que la política exterior la dirige el gobierno. Hay cuestiones que decide el Parlamento pero el Gobierno tienes sus capacidades y funciones, por eso es ejecutivo. Por lo tanto, toma decisiones y esa es una de las que ha tomado.

-Ceuta y Melilla. Marruecos sigue sin renunciar a estos territorios españoles. ¿Esperaba que pudiera haber alguna contraprestación por parte de ellos con esta nueva situación?

-Lo que queda claro es que se defiende la integridad del Estado español con Ceuta y Melilla. Quizás a partir de ahora, en este momento, donde en la carta se habla de respeto mutuo y de reconocimiento de la integridad de nuestro país y de soberanía, quizás dejemos de escuchar las reivindicaciones que hace Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Hay cuestiónes que no aparecen todas en una carta. Estamos hablando de una carta, no de un concordato, y en ella se expresan voluntades e intenciones. A partir de ahora veremos ciertamente cómo esa carta donde aparecen buenas intenciones y voluntad y el reconocimiento a entablar relaciones que no supongan un movimiento de sólo una de las partes sin hablar con el país vecino. es cuando empezaremos a comprobarlo.

Ya estamos viendo el resultado de esas buenas intenciones: la vuelta de la embajadora, el anuncio de que en breve se abrirá el tráfico de personas, recuperamos el Paso del Estrecho; el ministro Albares visitará el 1 de abril el reino de Marruecos y lo hace para preparar la vista de presidente Pedro Sánchez. Este estuvo el otro día en Ceuta y Melilla para reafirmar la integridad de nuestro país y la soberanía y, por ello, a partir de ahora podemos comprobar que lo que se expresa en esa carta, que son unas buenas relaciones y fluidas y con concordia con el reino de Marruecos, las podremos ir comprobando.

-¿Está sana la coalición de Gobierno con Unidas Podemos? Ultimamente parece que afloran los desencuentros, entre otras cosas en temas de política exterior como Ucrania y el del Sáhara.

-La han definido quienes conforman la coalición por parte de Unidas Podemos, que han dicho que goza de buena salud, que vamos a seguir manteniendo ese gobierno. Por parte de Unidas-Podemos ya lo han dicho, en este caso, la ministra Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz. No hay ninguna duda en que la coalición está fuerte, el gobierno es sólido y vamos a continuar la legislatura, y más en un momento tan duro como este en el que hace falta estabilidad.

Es curioso que siempre se pone en duda el Gobierno de coalición de Unidas Podemos y el PSOE, pero los únicos gobiernos que han saltado por los aires son los del Partido Popular. Saltó en Murcia, Madrid, Castilla y León, gobiernos de derecha que dependían de pactos con la extrema derecha o con Ciudadanos y esos acuerdos que supuestamente daban estabilidad a esos gobiernos, son los que han saltado por los aires. No es una cuestión de teorizar sino que es una prueba evidente. Son los gobiernos de derechas los que no han dado estabilidad a las comunidades donde estaban gobernando y es el Gobierno central de coalición el que se mantiene, el que sigue aplicando sus políticas. Es continua la pregunta si se mantiene o no. Ahí están los resultados, no sólo en lo que dicen los ministros y las ministras y el presidente, sino en las pruebas, en los hechos. Unos presupuestos aprobados, trabajando en un plan nacional para que las consecuencias de la guerra sean las mínimas posibles y un gobierno que cada día está presentando medidas y normas, incluso en aquellas leyes en las que podemos tener alguna discrepancia, somos capaces de llegar a acuerdos y ponerla en práctica. Le pongo un ejemplo: la ley de Vivienda. Recordará que había posturas del PSOE y de Unidas Podemos que costaba trabajo acercarse. Pues al final lo conseguimos y hoy tenemos una Ley de Vivienda que va a permitir mejorar el parque público de vivienda, que los jóvenes puedan recibir una ayuda para emanciparse y pagar su alquiler, y en algunos territorios poner un límite o dar a las comunidades un instrumento para el alza de los precios. El Gobierno se entiende y llega a acuerdos y ahí están los resultados.

-Una pandemia mundial nunca antes vista, una guerra en Europa con un alza de los precios, la huelga de transportistas. ¿El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido una continua gestión de crisis? ¿Puede hacer que al final este gobierno acabe desfondado?

-Créame que no porque el Gobierno lo que tiene muy claro es que ahora es cuando es mas necesario un gobierno socialdemócrata. Todos estos acontecimientos son duros de gestionar para un gobierno. La guerra de Putin, la pandemia, un temporal como el de Filomena que bloqueó medio país, el volcán de La Palma, son muchos problemas los que este gobierno se ha encontrado pero eso es lo que más le ha motivado y al PSOE para hacer frente al problema. No hubiese sido lo mismo hacerle frente a la pandemia y aplicar soluciones si hubiese gobernado el Partido Popular.

Gracias a que ha estado un gobierno socialdemócrata al frente de estas crisis, hemos resuelto la misma de manera diferente a como lo hizo el PP con la crisis financiera. Hemos reforzado el estado del bienestar, la gente no ha perdido derechos, es más, hemos recuperado algunos que nos había hecho perder el PP y hemos salido de una manera justa demostrando que no era incompatible crecer, generar empleo y resolver una crisis con seguir dando derechos. Esa idea de que para salir de las crisis es necesario perder derechos y prestaciones, hemos demostrado que no es cierto. El PP lo que hizo fue utilizar una crisis como excusa para perder derechos y libertades que teníamos reconocidos en nuestro país.

"Lo que tenemos claro es que ahora es cuando es mas necesario tener un Gobierno socialdemócrata"

-En esta última protesta de lo transportistas, ¿no cree que han faltado reflejos para taponar los problemas? ¿Ha faltado también diálogo con esta plataforma que se ha movilizado?

-En torno a este paro en el sector del transporte hay muchas cosas que se pueden ver. Por lo pronto, se nos dice que no estamos teniendo en cuenta a la plataforma que convoca y a muchos transportistas que son autónomos y que tienen dos cabezas tractoras nada más. Atendemos a todo el sector pero a través de sus legítimos representantes porque hay una mesa del transporte que representa al sector, nada más y nada menos que al 90%. Claro que escuchamos al sector pero a través de la representatividad legítima que tiene. Lo que quiero dejar claro que el gobierno tiene que escuchar a toda la población y a la ciudadanía pero en un primer momento tiene que hacerlo a través de sus representantes legítimos porque si no, estaríamos seguramente devaluando, por ejemplo, la representatividad que tiene el Congreso de los Diputados o los concejales y concejales. Esta plataforma obtiene la representatividad porque se la han dado los transportistas, por lo tanto, es normal que con los primeros que tiene que verse y reunirse es con esa plataforma. El Gobierno no puede negar una legitimidad no reuniéndose con ellos.

Más allá de eso, hay una cuestión que es importante que es alza de los precios. Y en ello también hay que contar una realidad. SWe habla de por qué no se toman determinadas medidas. Y esto no se hace en algunos casos porque sencillamente no se puede o porque algunas medidas, si se las planteamos a quienes están afectados, no les vale. Por ejemplo, el tema del IVA. Los conductores y transportistas se pueden desgravar ya el IVA, por lo que una bajada del este impuestos en los carburantes no les afecta porque se lo desgravan como profesionales del transporte. Vamos a ver otro, el de los hidrocarburos. Es que España tiene el impuesto mas bajo que permite la Unión Europea. No lo podemos bajar más porque la Unión Europea no nos deja. Fíjese que cuando este problema no estaba había menciones de la Unión Europea llamándonos la atención a España por tener uno de los impuestos mas bajos de hidrocarburos que suponía un problema para otros países que veían que aquí era más barato. Todo hemos recordado y hemos visto como algunos transportistas de otros países vecinos como Francia o Portugal, venían aquí a llenar sus depósitos. España tiene uno de los gasóleos en cuanto a impuestos más baratos de Europa, y no lo puede bajar más.

Por poner otro ejemplo. En Francia se han puesto encima de la mesa 400 millones. En España dijimos que 500 millones y el sector tenía que verlo. El Gobierno está actuando y hay países que ya han anunciado medidas, entre otras cosas porque tienen margen para bajar el impuesto porque lo tienen más alto que nosotros y, por tanto, pueden actuar ahí, pero han anunciado medidas que empezarán a aplicarlas el 1 de abril. Nuestro gobierno se ha puesto a trabajar para aplicar ya esa medidas y lo hizo la semana pasada.

En cuanto el sector nos avisó de que podía haber problemas, recordemos el año pasado en navidades por si el sector se ponía en huelga, el Gobierno se sentó con la misma plataforma con la que se sienta ahora y llegaron a un acuerdo importantísimo, el que más ha mejorado las condiciones de los transportistas y que recogió medidas que llevaban reclamando desde hace años y que no habían sido atendidas. El Gobierno llega a acuerdos y habla y está pendiente de los problemas y se sienta para resolverlos.

¿Por qué hay ciudadanos que creen que el Gobierno ha llegado tarde? Porque el Gobierno tenía una cumbre importantísima que se está celebrando y de ahí tienen que salir las medidas eficaces. Este no es solo un problema de España. Incluso con las medidas que va a aplicar Italia, que es una bajada del impuesto de carburantes porque puede hacerlo, incluso con la rebaja que haga Francia y la de Portugal, seguirán teniendo el precio de carburante mas caro de lo que lo tenemos en nuestro país, sin que hayamos tomado las medidas que se van a adoptar para bajar los precios de luz, gas y carburantes.

Pero queríamos que fuera Europa la que tomara las medidas más importantes por es ella la que nos puede permitir tener un margen para bajar el impuesto carburantes o no. Si no nos deja, entonces actuaríamos en otras variantes pero si nos deja, ese es un primer paso que podríamos dar.

Hay claves que se tiene que adoptar a nivel europeo que permite que España puede tomar las mejores medidas y las más eficaces para contener el alza de los precios. Y tiene que ser Europa, no sólo porque nos puede dar más margen, sino también porque el problema es europeo y, por ello, quien mejor puede afrontarlo es la Unión Europea.

Hay otra clave. No dudemos que cualquier bajada de impuestos supone una menor recaudación y una menor recaudación supone una menor prestación de servicios. Por cierto, una recaudación que recibe en gran parte las comunidades autónomas. 10.000 millones al año que reciben las autonomías por este impuesto. Cuando Feijoó decía que el presidente se estaba llenando los bolsillos, los que se los están llenando son Juanma Moreno, Mañueco o el propio Feijoó porque una parte de este impuesto va a las comunidades autónomas, 10.000 millones. En Andalucía creo que son 1.400 millones lo que recibe por el impuesto de hidrocarburos. Algo tendrá que decir el presidente de la Junta, ¿no?

-¿Cree que Feijoó le puede aportar un poco de moderación y alejarlo de Vox?

-El PP no tiene un problema de renovación sino de regeneración. Una de las cuestiones por las que necesita regenerarse es por la corrupción. ¿Y qué es lo que ha hecho el señor Feijoó? ¿Demostrar que ciertamente quiere afrontar de manera nueva y diferente cómo quiere hacer frente a la corrupción? La respuesta es no. Ha hecho lo mismo que han hecho todos los dirigentes del PP, tratar de taparla, porque ante la primera noticia que tuvo de una presunta corrupción de Isabel Ayuso beneficiando a su hermano en plena pandemia con comisiones que han supuesto en torno a 300.000 euros, el señor Feijoó lo que hizo fue taparlo, callar, decir que no había nada que descubrir y desvelar. Feijoó ha actuado de la misma manera que lo hizo Rajoy con Bárcenas, con la Gurtel, y de las misma manera que actuó Aznar en su momento cuando se hablaba de la corrupción de los ayuntamientos de Valencia, de Zaplana, en Murcia o Castilla y León con Perla negra o las eólicas. No es una cuestión de líderes sino de regenerarse.

"El Partido Popular no tiene un problema de renovación sino de regeneración"

-¿Y con este nuevo liderazgo en el PP se podrían engrasar algunos temas que están enquistados desde hace tiempo como es la renovación del Consejo General de Poder Judicial?

-Muchos pueden pensar que sea así pero lo ha podido demostrar ya.

-Pero todavía no es el líder oficialmente.

-Pero todo el mundo lo sabe ya. El Feijoó que ha estado haciendo oposición al Gobierno sin ser supuestamente el líder es el mismo que podría decir por dónde va a ir el Partido Popular. Es curioso que cuando tiene algún problema y tiene que dejar clara su posición, dice que todavía no es el el líder del PP pero luego cuando le exige al Gobierno, sí lo hace en nombre del PP. Le pongo un ejemplo, Nos dice que las medidas que quiere poner en marcha el Gobierno ya llegan tarde, es decir, nos esta exigiendo al Gobierno como líder de la oposición. Pero cuando le decimos que como líder de la oposición y del PP lo que tendría que haber evitado el acto de Mañueco de Castilla y León, dice que todavía no es el líder. El señor Feijoó es el líder del PP desde el día que al señor Casado lo echaron. Y ese día decidió seguir tapando la corrupción de Ayuso; decidió que le valía blanquear a la extrema derecha para llegar a pactos con ella porque sabe que sólo con Vox podrá gobernar y la primera prueba ha sido Castilla y León. Ha podido afear ese pacto de gobierno y, sin embargo, ha dicho que le vale. O también la oportunidad de decir que está dispuesto a llegar a acuerdos importantes, como por ejemplo renovar el Consejo General de Poder Judicial. A día de hoy no ha dicho nada, solo iniste en esa estrategia que ha tenido tradicionalmente el PP de bloquearlo absolutamente todo.

-¿Teme que el modelo de Castilla y León se puede repetir en Andalucía al abrirse la veda?

-De hecho ya lo están haciendo. Todos recordamos la famosa foto de ese acuerdo de investidura y ya están, no sólo aceptando algunas de las medidas que plantea la extrema derecha, sino que el consejero de Aguirre habla de la violencia de género en los mismos términos que lo hace Vox. Pactan con ellos para tener el gobierno, cogen sus medidas para poder mantenerse en el gobierno, copian sus discursos para acercarse a la extrema derecha. Y por lo tanto, están haciendo el discurso para acercarse a este partido y están recorriendo el camino para poder formar gobierno cuando haya elecciones. Ellos saben que sólo con la extrema derecha tendría oportunidades para gobernar y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no lo consigan porque nos jugamos mucho, entre otras cosas, derechos que hemos conquistado en este tiempo, como el de las mujeres para poder estar tranquilas sabiendo que hay una ley específica que va a velar por su seguridad y que va a tratar de acabar con la violencia de género.

Desde luego, cuando la violencia de género se niega, es el primer paso par no actuar sobre ella y eso es lo que hizo el otro día el consejero Aguirre. Por cierto, todavía no hemos escuchado al señor Moreno salir para recriminar esas palabras y decir que desde luego no es lo mismo la violencia intrafamiliar que la violencia de género.

"Llegó un momento en el que veía el proyecto del PSOE en Andalucía agotado"

-Usted se planteó como alternativa a Susana Díaz y eso le hubiera puesto ahora mismo como candidato a la Junta. ¿Por qué no cristalizó esa posibilidad?

-Yo en aquel momento dije una cuestión clara cuando empecé a reunirme con compañeros de distintas provincias y es que veía el proyecto del PSOE en Andalucía agotado y que no teníamos una alternativa fuerte para poder ganarle a la derecha. Pero es que además estábamos perdiendo la complicidad y el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Creo que en torno a 500.000 votos eran los que variaban en Andalucía entre los que apoyaban a Pedro Sánchez con respecto a las andaluzas, en las que es cierto que Susana Díaz ganó, pero con 500.000 votos menos de los que había conseguido Pedro Sánchez.

Yo pensaba que el proyecto estaba agotado y que se merecían uno nuevo para confiar en los socialistas. Respetando sin duda el trabajo que hizo y que estaba haciendo la secretaría general, que ganó las eleciones en una coyuntura muy difícil, pensaba que el partido necesitaba un nuevo empuje y que debía venir por una persona que fuera capaz de aglutinar a la mayoría del partido, y quien fue capaz fue Juan Espadas. Por tanto, yo dije que necesitábamos un proyecto nuevo, renovado y que consiguiera la mayoría del partido y quien consiguiera tener la mayoría, yo iba a estar respaldándolo. También dije que estaba dispuesto a trabajar por llevar a cabo ese cambio en cualquiera de las posiciones que mi compañeros y compañeras pensaran que era más útil, pero siempre pensando en la opción que más sumara y la que más sumó fue la de Juan Espadas, por eso yo me puse a trabajar a su lado en la posición que él quiso. De hecho, estuvimos coordinando los trabajos de escucha activa trabajando con los colectivos y organizaciones acerca de lo que necesitan y de lo que necesitaban del PSOE. Yo me sentí involucrando y participando de lo que creía, que era el cambio necesario en el PSOE.

"Con el actual alcalde no sólo siguen los mismos problemas en la ciudad que ya había, sino que han aumentado"

-El PSOE lleva 27 años muy lejos de la Alcaldía en Cádiz, desde que se descabalgó a Carlos Díaz para que no repitiera como candidato. Con una visión externa, ¿qué cree que le está faltando al PSOE y que es lo que debe cambiar en esta ciudad?

-Aquí hay que ver el contexto y saber los años en los que hubo una Alcaldía muy particular, muy populista, en la que se prometían muchas cosas que no llegaban, con una confrontación continua con la Junta de Andalucía en la que se le echaba las culpas de todo sin que fuera culpa de la Junta algunas de las cuestiones. Cádiz mejora cuando ha habido gobiernos socialistas y por eso sé que los ciudadanos conocen que lo que mejor puede venirle ahora mismo a la ciudad es que pueda haber un gobierno del Partido Socialista y cambiar el populismo por la eficiencia en la gestión. Ya saben lo que es el populismo, lo vieron con Teófila y ahora con el actual alcalde y saben que la seriedad, el rigor y la eficiencia en la gestión la trae siempre el PSOE y por eso estoy convencido de que el PSOE va a ganar las próximas elecciones municipales. Los compañeros están trabajando desde ya para que haya una buena lista en la que puedan confiar los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz. Hay un partido fuerte, unido, para salir a ganarse la confianza de los gaditanos y gaditanas y estoy convencido de que va a ser así.

-¿Y cómo ve usted el fenómeno Kichi?

-Pues como un fenómeno que mas allá de la distancia, los que tiene que verlo son los ciudadanos de Cádiz que ya han podido ver que era mucha propaganda, mucho eslogan, pero al final la ciudad no no solo tiene los problemas que ya tenía, sino muchos más de los que había. Una cosa es prometer y otra es gestionar. Se puede prometer mucho pero después llega la realidad de un ayuntamiento, la del interventor o el secretario que te hacen ver que todo lo que has prometido es irregular, o es ilegal, o no puede hacerse. Por eso creo que es el momento de que llegue el rigor y la seriedad al Ayuntamiento de Cádiz, Y eso lo hemos demostrado apoyando los presupuestos municipales. A la ciudad no la podíamos bloquear y pese a que no era nuestro presupuesto, pensábamos que debía tener capacidad de gestión y poder tener un presupuesto que es la herramienta para poder gestionar, bien distinto de lo que hacen otros. Ahí es donde se demuestra que el PSOE es un partido es serio y que piensa en el beneficio de la ciudad y no en el partidista y es la mejor carta de presentación de los ciudadanos para que puedan volver a confiar en el PSOE.