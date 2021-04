“Los enfermos duales necesitan un tratamiento integral”

Un enfermo dual es aquella persona que sufre una enfermedad psíquica además de alguna adicción, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es también una enfermedad mental.

Con el objetivo de dar a conocer la patología dual y sensibilizar sobre la situación en la que se encuentran actualmente las personas que la sufren y sus familias, la Asociación de Familiares y Enfermos Duales de Cádiz (Afedu) ha organizado un curso dirigido a educadores, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares, cuerpos de seguridad del Estado y a la sociedad en general que se ha inaugurado este viernes en la sede de la entidad.

La presidenta de Afedu, Lola Callealta, destaca que "la OMS y la Sociedad Española de Patología Dual dicen que la adicción es una enfermedad mental, y a pesar de ello, incomprensiblemente, en la reforma psiquiátrica de principios de los años 80, se sacó fuera del sistema sanitario". Agradece que "tras muchos años de lucha y demostrar los profesionales expertos que estos enfermos necesitan un tratamiento integral, en el BOJA del 12 de febrero de 2019, la Junta vuelve a admitir las adicciones dentro del sistema sanitario, incluyendo al enfermo y a su familia".

El problema está en que debido a la pandemia de coronavirus, "no se ha podido poner en marcha el protocolo prometido por la administración y en este curso queremos dar visibilidad a la situación en la que se encuentran actualmente los enfermos duales y sus familias, y formar tanto a profesionales como a la sociedad porque si no existe formación, no se puede ayudar a los enfermos ni pedir los recursos asistenciales que necesitan, que se reducen a una frase: un tratamiento integral".

Este tratamiento integral, según explica Lola Callealta, consiste en la atención por parte de profesionales expertos (psiquiatras y psicólogos), terapias para los enfermos "y que cuenten con la colaboración de las familias".

La presidenta de Afedu argumenta que cuando se excluyen las adicciones del sistema sanitario, la atención a estos enfermos se reduce a reeducar y rehabilitar, pero no a recuperarlos de su enfermedad mental. "Ya está bien de que los psiquiatras echen a los enfermos adictos y a las familias de las consultas y los deriven solo al Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Drogodependencia. Esto es solo una parte del tratamiento integral. Si no tienen el tratamiento completo, que incluye el psiquiátrico, las recaídas son más frecuentes y es más difícil su recuperación", manifiesta.

Quiere dejar claro que se han encontrado con psiquiatras que son muy buenos profesionales, pero sostiene que "en los casos de enfermos duales, hay menos porcentaje de recuperación debido a la falta de recursos, no por la mala praxis o falta de buena voluntad. Por eso queremos que se nos escuche y se pueda mejorar el protocolo de actuación, aportando las experiencias de tantas familias que estamos sufriendo, pues los domicilios se convierten a veces en verdaderos infiernos".

En cuanto a la prevención, considera que la atención primaria es primordial, por eso desde Afedu piden "la formación o por lo menos la información a los médicos de familia y así se evitaría la negación a la petición de remitirles al psiquiatra, alegando que deben ir al CTA. La atención primaria es primordial no solo para el beneficio de las personas afectadas, también para las administraciones, porque se evitaría así llegar a más gravedad y por tanto habría menos episodios traumáticos e ingresos".

En la presentación del curso que tuvo lugar este viernes, Lola Callealta abordó estas cuestiones y presentó al ponente de esta primera jornada, el catedrático de Farmacología de la Universidad de Cádiz, experto en patología dual, Juan Gibert Rahola, quien habló sobre adicciones y otras enfermedades mentales.

El curso continúa con un taller el próximo 20 de mayo impartido por Conrado Montesinos Fernández, especialista en psiquiatría en niños y adolescentes, quien abordará la Genética, predisposición y prevención. El curso concluye el 30 de junio con la intervención de Elena Callealta, coeducadora, experta en igualdad, prevención en violencia machista y atención a las víctimas. Ella hablará sobre Igualdad de género, perspectiva y situación. Estigma en la mujer con patología dual.