La encrucijada del PP en Matadero

Lo del Partido Popular con la operación de Matadero ha sido toda una encrucijada. Las distintas modificaciones que ha tenido ese proyecto de construcción de viviendas ha tenido una constancia: la implicación casi siempre directa de algunos miembros del partido, en calidad de concejales del Ayuntamiento de Cádiz, primero en el gobierno y luego en la oposición, a lo que se unen otros puestos de responsabilidad autonómica que hoy ocupan (caso de Ignacio Romaní al frente de la Agencia Pública de Vivienda de la Junta). Y eso ha llevado a que los populares rechazaran en 2017 la operación de dividir la segunda fase de Matadero en dos intervenciones distintas y en 2021 aplaudan la licitación de la obra.

Esto se debe a la disyuntiva que se planteaba tras la llegada del PP a la Junta: ¿se seguía adelante con la tramitación de las primeras sesenta viviendas de esa segunda fase de Matadero, una operación que los populares rechazaron en el Ayuntamiento en 2017? ¿O bien se daba un paso atrás en esta operación y se exigía volver al planteamiento primitivo de construir directamente 102 viviendas, con la consiguiente demora de un proyecto que acumula 21 años de retraso?

“Renunciar ahora a la licencia de las 60 viviendas para conseguir las 102, sabiendo lo que tarda el Ayuntamiento de Cádiz en esas cosas era condenar a muchas familias gaditanas a seguir con el problema de falta de vivienda”, explica Juancho Ortiz, quien en relación con la posición de su partido en 2017 matiza que el rechazo no era a la construcción de Matadero, sino al descenso en el número de viviendas de las 102 previstas inicialmente a las 90 resultantes de dividir la operación en dos fases. “La abstención en noviembre de 2017 al estudio de detalle de Matadero fue porque incorporaba dos novedades que hasta ese momento no se habían oficializado: que la Junta, entonces gobernada por el PSOE, reducía de 102 a 90 las viviendas de esa segunda fase de Matadero, y que además no se harían de una sola vez sino en dos fases”, explica Ortiz, que insiste en que el PP “nunca dejará de apoyar proyectos de vivienda publica en Cádiz”. “Muy al contrario, lo que no apoyamos es que se redujeran como se redujo en ese momento con la complicidad de Kichi y del PSOE”, concluye.