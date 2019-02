Los empresarios de la costa acusan a Martín Vila de mentir

La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) lamenta las declaraciones del delegado de Urbanismo de Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, el pasado jueves tras su salida de los juzgados, donde fue a declarar por la querella criminal que le puso AECCA por un presunto delito de prevaricación por el asunto de los chiringuitos. Ese día, el edil manifestó a los medios su "tranquilidad" por haber realizado sus actuaciones conforme al PGOU.

Desde esta asociación, destacan "la doble vara de medir que se ha llevado a la práctica desde la delegación de Urbanismo". En este sentido, señalan que desde esta área "se permitió una instalación –Cádiz Arena– sin los permisos pertinentes (siendo sancionados por ello) e infringiendo el Plan General que, a su vez, se utiliza para atacar a los chiringuitos; unos establecimientos que sí tienen la autorización pertinente otorgada por la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia de Dominio Público Marítimo-Terrestre".

"Esta arbitrariedad es lo que se ha denunciado desde nuestra entidad empresarial", expresan desde AECCA, recordando que el concejal dijo que esta asociación había retirado la demanda y que no ha presentado recursos a la apertura de expedientes. "Una afirmación completamente falsa, puesto que sí hemos recurrido basándonos en la autorización de la administración andaluza", afirman desde AECCA. Y añaden: "Hay pruebas objetivas de la arbitrariedad cometida por parte del Ayuntamiento, fundamentadas en el expediente sancionador que abre la Junta por el Cádiz Arena y en las actas notariales, presentadas por varios socios, donde se constata que la superficie utilizada era superior a la que marca el PGOU. Una instalación que, entre otras irregularidades, operó sin la autorización previa preceptiva, realizó venta ilegal de alcohol produciéndose una competencia desleal desde una instalación deportiva y saltándose la actual Ley del Deporte".

AECCA considera que Vila "intenta confundir a la opinión pública con declaraciones falsas"

Por otro lado, indican que el edil "vuelve a mentir cuando dice que uno de los expedientados no se ha presentado a declarar y sí lo hizo otro afectado en solitario. Vila manifiesta que 'mostrando el más absoluto desprecio a la Administración de Justicia no compareció'. Se da la circunstancia que de los dos empresarios llamados a declarar, uno lo hizo ya mientras que el otro tiene la citación el próximo lunes, por lo que no ha podido hacerlo todavía". Así, desde AECCA consideran "lamentables" estas declaraciones de Vila "porque no solo acusa de algo que es incierto, sino que además, intenta confundir a la opinión pública con declaraciones falsas".

"Desde AECCA confiamos plenamente en que la justicia siga su camino y se demuestre las actuaciones irregulares cometidas por el concejal de Urbanismo, Martín Vila. Asimismo, queremos mostrar a la opinión pública nuestro compromiso para con los usuarios de la playa, nuestros asociados, sus plantillas y familias", concluyen.