La empresa Pabegom le deja colgada a Procasa la obra de Doctor Marañón

La delegación de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz se ha visto forzada a convocar de nuevo a la mesa de contratación para la selección o confirmación del nombre de la nueva empresa que se hará cargo de la segunda fase de la rehabilitación del edificio número 2 de la calle Doctor Marañón de la capital.

La firma que inicialmente se quedó con la adjudicación de esta magna obra que incluye la construcción de 28 viviendas que se destinarán a alquiler social y que cuenta con un presupuesto de 1,229,394,13 euros y un plazo de ejecución de nueve meses le ha dado al Ayuntamiento la callada por respuesta. Así lo cuenta a este Diario, Eva Tubío, delegada municipal de Vivienda y presidenta de Procasa, que relata que sus técnicos han hecho todo lo posible por ponerse en contacto con la Pabegom, con sede principal en Lorca (Murcia), “pero no nos cogen el teléfono y no hay manera de concertar con ellos la firma del contrato para el inicio de las obras”.

Tubío cuenta que Pabegom obtuvo la mejor puntuación en el concurso para la adjudicación de esta segunda fase de la rehabilitación de este edificio ubicado en la calle Doctor Marañón.

La delegada de Vivienda destaca que este podría ser el proyecto urbanístico de vivienda de mayor envergadura durante la legislatura de José María González ‘Kichi’.

La nueva concesionaria sería EJOC2004, que quedó la segunda en el proceso de adjudicación

Cabe recordar que este proyecto se ha llevado a cabo en dos fases, una de ellas la referida a la estructura, que ya quedó finalizada hace meses, y ahora toca la segunda fase que incluye todo el proyecto para dotar al edificio de una infraestructura que garantice su eficiencia energética. Esta es precisamente la parte del proyecto que cofinancia la Unión Europea.

De esta manera, el proyecto se había licitado ya a Pabegom pero, según cuenta Eva Tubío, desde el departamento detectan una posible baja temeraria. “En casos como éste se procede, cuando se observan cifras muy a la baja, a pedir informes para que Procasa estudie a fondo la oferta, hablar con la empresa, recabar información y analizarla por parte de los arquitectos y peritos para comprobar si todo es correcto y las cifras son las que son”, según la delegada de Vivienda.

El resultado de este análisis demuestra que la oferta presentada por Pabegom es del todo correcta, de manera que lo que procedía era ya empezar cuanto antes la obra. Para ello es necesario un último trámite que es la firma del contrato entre Ayuntamiento o Procasa y la empresa adjudicataria.

“Pero la empresa no da señales de vida. El arquitecto del proyecto ha tratado de contactar con ellos y ya no los localiza, no cogen ni el teléfono”.

El caso es que la obra debería haberse iniciado ya, puesto que el contrato se debería haber firmado hace tiempo, aunque no es necesario recordar el retraso administrativo que ha supuesto los meses de confinamiento a raíz del decreto del estado de alarma.

Tal y como dicta la normativa, el Ayuntamiento está obligado a esperar un plazo, pero, según Eva Tubío, el plazo se ha cumplido. “Es incomprensible porque nos consta de que es una obra importante y que ellos se mostraron felices cuando ganaron el proyecto”.

Ahora lo que procede es una nueva reunión de la mesa de contratación para comunicar a la empresa que quedó en segundo puesto en el concurso de adjudicación, que en este caso es EJOC2004, S.L. que es la nueva adjudicataria . De hecho, según Tubío, la reunión de la mesa tendrá lugar la semana que viene y la nueva empresa que tomará las riendas de la obra de Doctor Marañón ha presentado ya toda la documentación para que la firma del contrato sea cuanto antes.

En cuanto a las fechas, la delegada de Vivienda no deja de admitir que retraso en la fecha de finalización habrá, “pero se trata de cuestiones administrativas que se podrán justificar y que es algo ajeno al Ayuntamiento”.

Según detalla el Ayuntamiento, Vivienda requirió a Pabegom la documentación previa a la adjudicación el 13 de julio y, al parecer, no la presentaron correctamente, según fuentes municipales. Se les requirió la subsanación el 28 de julio, y, a partir de ahí, “no dieron más señales de vida, la mesa de contratación, en sesión de 31 de agosto, acordó declarar la documentación presentada como desfavorable, reclamar el 3% del presupuesto en concepto de penalización y solicitar la documentación al segundo clasificado en la oferta, EJOC2004, S.L.”

Este periódico ha contactado con la empresa Pabegom a través de correo electrónico y ha recibido esta contestación: “Por indicaciones del administrador de la empresa, les hacemos saber que no estamos interesados en hacer ninguna declaración al respecto, y que tomaremos las medidas que consideremos oportunas contra la información que se publique”.

Eva Tubío aprovechó, por otra parte, para destacar lo adelantada que va la obra de rehabilitación de la calle Botica, y, tanto es así, que se atrevió a asegurar que la finalización de la misma podría tener lugar a lo largo del primer semestre de 2021”. Y si los presupuestos municipales consiguen definitivamente ver la luz, ahora toca empezar la rehabilitación de 15 viviendas en la calle Santiago, todas ellas de alquiler.

En tercer lugar, la delegada de Vivienda informó que la Junta de Andalucía ha aceptado ya no sólo las subvenciones de Botica y Santiago, sino también una destinada a García de Sola que evitaría, si se consiguen, que el Ayuntamiento de Cádiz tuviera que poner sobre la mesa todo el dinero que hace falta para estos importantes proyectos urbanísticos. “Tenemos mucha ilusión en llevar a cabo esta obra de García de Sola porque sería una intervención en Puertatierra, que está también muy necesitada”. Tal y como indica la propia Tubío, cuatro de las viviendas que resultarán de este proyecto de García de Sola, servirán para alojar a ciudadanos que están ahora mismo realojados en García de Sola, 34”. Según fuentes municipales, en esta calle de Puertatierra se construirán cuatro vivienda para vender y 20 que se pondrán disponibles para alquileres sociales.