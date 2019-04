La empresa vasca Femae Soluciones SL, que bajo el nombre de Euskadiz organizó el encuentro de cocineros gaditanos y vascos promovido por la Diputación de Cádiz, solicitó el registro de la marca el 26 de diciembre de 2018 y todavía está en tramitación.

La asociación gaditana Euskadiz, que pidió a la institución provincial su retirada, tiene registrada la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde 2013.

La fecha de solicitud y la situación en tramitación de la marca por parte de Femae Soluciones SL consta en la documentación aportada a este periódico por Salvador Mohedano Santiago, administrador único de la empresa vasca con sede social en Basauri (Vizcaya).

No obstante, Mohedano sostiene que para “la marca número 3.749.623, que se publicó el 15-01-2019, tuvieron plazo para formular oposición hasta el 15-3-2019, y no figura que se opusiese nadie, por lo que está concedida”. Femae Soluciones SL aún no ha recibido notificación alguna de la Oficina Española de Patentes y Marcas, según admitió el propio Mohedano. Desde la asociación Euskadiz, sin embargo, aseguran haber presentado oposiciones a varios epígrafes en los que Femae Soluciones SL pretende registrar la marca.

La firma sostiene que hace cinco años que apenas si tiene actividad en construcciones metálicas

Además de la “usurpación” de su marca, la asociación vasco-gaditana criticó a la Diputación Provincial de Cádiz que no se encomendase el evento a una entidad con experiencia demostrada en este tipo de intercambios gastronómicos y culturales con objetivos turísticos. Aunque se trate de una entidad sin ánimo de lucro, legitimada también para ejercer actividades económicas.

Femae Soluciones SL, una firma dedicada desde 2011 a la construcción y montaje de estructuras metálicas, no fue dada de alta hasta febrero del año pasado en el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Vizcaya en el epígrafe de servicios de publicidad y relaciones públicas . Y hasta abril del mismo año, en los de espectáculos al aire libre y comercio de productos alimentarios.

A este respecto, Salvador Mohedano sostiene que Femae Soluciones SL “se creó inicialmente en el epígrafe de estructuras metálicas en 2011, pero ha tenido movimientos casi nulos en este epígrafe durante los últimos años, ya que esa ha dejado de ser su actividad principal desde hace cinco años que se creó la marca La Despensa del Gourmet para la distribución de alimentos gourmet y la realización de eventos gastronómicos”.

Desde ayer, la web de la firma de estructuras metálicas la ocupa 'La Despensa del Gourmet'

No obstante, sigue figurando en los epígrafes de montaje de carpintería metálica, comercio al por menor de materiales y aparatos eléctricos y de empresas de consultoría, según la documentación aportada a este periódico por su administrador. Hasta la tarde de ayer, Femae Soluciones SL mantuvo activa una página web al uso sobre su actividad en el sector de las construcciones metálicas, pero fue sustituida por otra de La Despensa del Gourmet, bajo la misma dirección: www.femae.net.

La asociación Euskadiz se constituyó hace más de cinco años en Cádiz con el objetivo de establecer lazos culturales, turísticos, gastronómicos, económicos y sociales entre el País Vasco y la provincia y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 10994.

A lo largo de todo este tiempo ha llevado a cabo muchas iniciativas que han vinculado a los dos territorios, entre ellas misiones comerciales y proyectos en colaboración con el Patronato Provincial de Turismo.