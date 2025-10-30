Empieza la cita previa para la oficina del padrón en Cádiz

La oficina del padrón se encuentra en el acceso al Ayuntamiento de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha un nuevo servicio de cita previa en la Oficina del Padrón con el objetivo de reducir las esperas y las colas para la ciudadanía.

Este servicio comenzará a funcionar el 3 de noviembre de 2025 aunque desde este miércoles se puede pedir cita previa para acceder a la Oficina de Padrón.

Esta medida tiene como principal objetivo agilizar cualquier trámite relacionado con el padrón de habitantes y mejorar la calidad del servicio público.

La solicitud de cita previa

-Llamando al teléfono 654 592 642 en horario de 09.00 a 13.30 horas

-Enviando un mensaje de WhatsApp al mismo número: 654 592 642.

La implantación de la cita previa "es el segundo gran avance que se realiza en la gestión del Padrón de habitantes en el presente año", apunta el comunicado, en el que se recuerda que desde el pasado 23 de enero se eliminó el plazo de espera para obtener el certificado de empadronamiento, pasando a emitirse en el acto, lo que ha supuesto "un cambio radical en la atención al ciudadano". Así, cualquier persona que acuda a empadronarse o a realizar cualquier cambio y traiga toda la documentación requerida, no tendrá que esperar dos semanas y volver por el certificado, sino que este se emite directamente tras grabar la documentación.

Trámites telemáticos con Certificado Digital

El Equipo de Gobierno recuerda además la facilidad de realizar la mayoría de los trámites del Padrón de manera telemática, con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, los ciudadanos pueden descargar el certificado de empadronamiento directamente a través del Portal del Ciudadano del Ayuntamiento sin necesidad de desplazamientos.

Esta suma de medidas (cita previa, emisión inmediata de certificados presenciales, y opción telemática) "consolida el compromiso del Ayuntamiento de Cádiz con la modernización administrativa y la eliminación de la burocracia".