El edil acusa a UGT de usar a las empleadas "como arma arrojadiza"

El concejal y presidente de la sociedad Cádiz 2000, Adrián Martínez de Pinillos, recuerda que "tanto el consejo como la presidencia de Cádiz 2000 ya han dado respuesta a las mujeres de Asuntos Sociales y han sido informadas de manera formal por el consejo sobre cuál es su relación con la empresa", por lo que considera que UGT "las está utilizando como arma arrojadiza en contra de este equipo de Gobierno". El edil se refería así a las ocho trabajadoras eventuales que este año se han quedado sin contrato, pese a que algunas llevaban ya dos trabajando para la empresa.

Acerca de las cuestiones que hacen referencia en los escritos enviados por la representación de las trabajadoras, el edil desmiente la falta de respuesta y recuerda que "se les ha facilitado a las trabajadoras toda la información, tanto de manera formal a través de circulares como informal, relativa a distintas cuestiones como por ejemplo, los partes para comunicarse con la empresa, teléfonos de urgencias y de emergencias para cuestiones laborales y otras cuestiones como herramientas de trabajo".

Por último, destaca que "la cuestión central no es que no es que no se les haya contestado, sino que los escritos llegaron ayer fechados a 16 de julio, sin tiempo suficiente para recibir una respuesta a sus requerimientos, lo que pone de manifiesto la intención de este tipo de denuncia".