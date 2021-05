Los ecologistas critican los “injustificados beneficios” de la concesión de los autobuses

En Agaden-Ecologistas en Acción no tienen en absoluto la misma percepción del servicio de autobuses urbanos que el concejal de Movilidad, Martín Vila, quien aseguró hace unos días que “es más barato que la media nacional” así como que está mejor aprovechado, de manera que, a su juicio, no hay despilfarro alguno. La valoración del edil derivaba de unos datos proporcionados por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos al hilo de la polémica sobre el nuevo pliego de la concesión, todavía atascado.

En declaraciones a este periódico, Daniel López Marijuán, de Agaden-Ecologistas en Acción, recuerda “el tremendo varapalo que inflige la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC] al Ayuntamiento de Cádiz por la opacidad, arbitrariedad y ausencia de fundamentación en su convenio con la compañía de Tranvías Cádiz San Fernando, que gestiona los autobuses urbanos”.

Los ecologistas aseguran que acaban de tener acceso a este documento, que tiene fecha en diciembre de 2018 y del que informó en su momento este periódico. “Ni siquiera sabemos que se trate de una concesión”, critica el portavoz ecologista.“Hay un riesgo real de sobrecompensacion; los arbitrarios ‘beneficios razonados’ no están justificados; la licitación competitiva no está acreditada; el beneficio adjudicado del 15% es también injustificado y el Ayuntamiento no remite información sobre el otorgamiento de la concesión”, resume Daniel López. Y en ese contexto, dice, “el concejal de Movilidad y el alcalde, sacando pecho con el bajo coste de la concesión. ¿Y dónde queda la “remunicipalización” como flagship [buque insignia] de Podemos?”, se pregunta López Marijuán.

“Después de conocer el informe de la CNMC en Agaden-Ecologistas en Acción nos hemos quedado muy sorprendidos por esa opacidad y la falta de justificación de ese supuesto convenio de colaboración con el Ayuntamiento”, insisten. “La Comisión dice que no está justificado ese 15% de sobrecompensación de la empresa, de manera que la gestión directa puede ser mucho más rentable que la concesión”, recalca Daniel López.

“Tampoco está demostrado que el beneficio sea razonable y, además, el Ayuntamiento no remite documentación alguna sobre el otorgamiento de la concesión, hasta el punto de que ni siquiera saben si es una concesión”, remacha. “Y la licitación competitiva no está asegurada. Por tanto, las declaraciones del concejal y del alcalde de que es una concesión rentable y de bajo coste quedan completamente en entredicho”.

“Ahora que se ha constituido la plataforma Conexión Bahía, pensamos que una buena manera de empezar es por la transparencia. Que todas las concesiones fueran auditadas y en el caso de que se puedan remunicipalizar, la gestión directa sería una buena iniciativa”, concluye Daniel López.