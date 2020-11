Ecologistas en Acción critica el actual sistema de gestión de la basura en Cádiz

El actual sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos de Cádiz, no sólo es mejorable, como reconoció en declaraciones a los medios la nueva concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez, sino que en algunas de sus líneas de acción es literalmente “un desastre”. Así lo considera Daniel López Marijuan, veterano miembro de Ecologistas en Acción y de Ganar Cádiz –formación a la que asesora en asuntos ambientales– y un especialista en residuos y contaminación.

Después de una visita a la planta de transferencia de la Zona Franca, Sáez aseguró que en Cádiz la gestión de la basura ha mejorado mucho en los últimos años y puso de manifiesto el incremento ininterrumpido entre 2016 y 2019 de las cantidades de residuos recogidas en la ciudad para su reciclaje, arrojando cifras promedio por encima de la media andaluza e incluso duplicando la nacional.

“Los datos son ciertamente alentadores", recalcó ayer a través de un comunicado. "Casi duplicamos la media andaluza y también superamos la media nacional en cuanto al reciclaje de papel y cartón, ya que en la capital gaditana se recogen más de 24 kilos anuales por habitante. mientras que la media andaluza es de 13,20 y la nacional de 20,64 kilos. Con respecto a los envases ligeros, también superamos la tasa media andaluza: nos situamos en 15,38 kilos frente a los 12,8 que se registra en la comunidad autónoma. Y lo mismo ocurre con el vidrio: 15,81 kilos por habitante al año frente a los 14,40 kilogramos de la media andaluza”, ha detallado la concejala.

Daniel López recuerda que “los vecinos y vecinas no reciclan”, sino que, en el mejor de los casos, “separan sus residuos, y el reciclaje, lo hacen los gestores”. En este sentido considera que los porcentajes de reciclado de papel y vidrio son “aceptables, aunque habría que aumentarlos”, pero que los de envases “son un desastre”. “El riguroso informe de Greenpeace, Ecoembes miente, demuestra que sólo un 25% de los envases se recupera realmente, a diferencia de lo que proclama este monopolio”, asegura el especialista.

Además, López Marijuan cree necesario puntualizar que “los servicios municipales no tratan los residuos, sino que sólo los recogen y envían a la planta de transferencia para Miramundo o a la de envases de El Puerto”. Y que “los nuevos contenedores [anunciados por la concejala] no son de residuos orgánicos, sino de la fracción resto, todo mezclado, a pesar de que separar la fracción orgánica será una obligación legal desde el 1 de enero de 2022”.

Daniel López sostiene que “los puntos limpios móviles [cuyo incremento anunció también la edil] no son eficientes, porque no reutilizan y porque no evitan el ‘canibalismo’ de los que se apropian de los desechos para destriparlos”.Por último, sobre las adjudicaciones de los servicios de limpieza afirma que “no son neutrales, sino que favorecen a las grandes empresas de obra pública, en detrimento de las cooperativas y pequeñas empresas”.

López Marijuan lamenta que “ninguna de las aportaciones que los ecologistas hemos ido ofreciendo al municipio en materia de basuras ha sido tenida en cuenta, sobre todo, la necesidad de recogida en origen de la fracción orgánica, bien sea puerta a puerta o por contenedores marrones con control del usuario”.

No obstante, ha valorado que la concejala haya manifestado su apoyo a la puesta en marcha de alguna experiencia de recogida puerta a puerta en alguna barriada de Cádiz. “El delegado territorial de medioambiente quiere que el proyecto de economía circular de la Sierra se extienda a la provincia. Para ello ha organizado una jornada en Prado del Rey el día 11 de noviembre, en la que participaremos”, concluyó.