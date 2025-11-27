Ecologistas denuncian que la tala de árboles en el Hidrográfico pone en peligro a aves y murciélagos en Cádiz

Agaden–Ecologistas en Acción denuncia la tala intensiva de arbolado que se está realizando en el recinto del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), actuación que están llevando a cabo desde hace ya tiempo, pues cada año se produce la tala de arbolado de este recinto Esta no es la primera vez que lo denuncian los ecologistas.

Durante los últimos días, miembros de la organización han constatado la eliminación de árboles maduros, características idóneas para fauna forestal y urbana. Es por ello que se ha solicitado la inmediata paralización de dichas actuaciones al comandante-director del instituto, indicando que la tala de ejemplares de gran porte está afectando a aves y murciélagos que utilizan los árboles como refugio, zona de alimentación y área de nidificación.

En el caso de la avifauna, además de aves que se encuentran presentes durante todo el año, es conocido que dicha arboleda es refugio de aves invernantes, y recuerda que esta actuación podría vulnerar la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como normativa autonómica específica relativa a la conservación de fauna silvestre.

"En zonas urbanas como Cádiz, donde el arbolado consolidado es escaso y cada vez se está sufriendo más pérdidas por parte de la dejadez de la administración local", sostienen los ecologistas. "Esta pérdida de vegetación madura supone un deterioro significativo del equilibrio ecológico, la calidad ambiental y la biodiversidad urbana". Agaden-EA recuerda que "el Instituto Hidrográfico es un refugio verde estratégico dentro de la ciudad, constituyendo una 'isla verde' de alto valor ecológico dentro del casco urbano de Cádiz; ya que su arbolado actúa como área de descanso y alimentación para aves migratorias, refugio y zona de reproducción para aves urbanas y forestales, regulador climático y filtro natural de aire y corredor ecológico interno en una ciudad especialmente limitada en superficie verde".

Aunque muchas especies no estén catalogadas como “amenazadas”, su hábitat, refugios, zonas de invernada y dormideros siguen estando protegidos por varias normas —estatal, europea y autonómica— que regulan toda la avifauna silvestre; como la Directiva Europea de Aves (2009/147/CE) , en la que se prohíbe la destrucción de nidos, crías y hábitats utilizados por aves silvestres; la perturbación intencionada de aves, especialmente durante migración, invernada y reproducción. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad la cual traspone la directiva y recoge que prohíbe la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio y cualquier actuación que pueda provocar la alteración de sus hábitats donde esto incluye dormideros, zonas de refugio, arbolado consolidado y áreas de invernada de especies comunes; o la normativa autonómica, entre otras, donde en el Decreto 23/2012 (Regulación de la fauna silvestre) protege los hábitats de fauna silvestre en general, los dormideros, áreas de descanso e invernada.

La organización ha solicitado al comandante-director de dicha institución la paralización urgente de todos los trabajos de tala, poda intensiva y desbroce en el interior del IHM, hasta disponer de una evaluación ambiental independiente y rigurosa, así como un informe detallado por parte de la Armada Española y de la dirección del Instituto Hidrográfico que justifique la necesidad, urgencia y alcance de la intervención.

De la misma manera, ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía dichas actuaciones con el fin de determinar si la actuación cuenta con los permisos ambientales preceptivos