‘Dual’: La complicidad fotográfica de Julia de la Rosa y Paco Periñán, en una exposición en el Colegio de Arquitectos de Cádiz

El Colegio de Arquitectos de Cádiz acoge la inauguración de la exposición fotográfica ‘DUAL’, en la que el escritor y cineasta gaditano Paco Periñán y la fotógrafa y realizadora de publicidad, Julia de la Rosa, desvelan por primera vez de forma conjunta su complicidad vital y creativa.

La muestra, que podrá verse a partir del jueves, 6 de noviembre en la sala de exposiciones de la sede colegial gaditana, integran los sugerentes títulos de ‘Graphic Natura’ y ‘Atrapar la Sombra’, en los que se cruzan y esconden imágenes que conviven y dialogan en un paseo que va desde el barroco, el claroscuro y el tenebrismo, hasta la modernidad abstracta.

Julia de la Rosa, pionera como realizadora de publicidad en España, con cientos de anuncios en su trayectoria profesional, proyecta en sus fotografías personales de estudio en formato medio, una mirada entre la ficción y la realidad, que llama a la contemplación y evoca la belleza pictórica. Elegancia, poesía y simplicidad definen unas imágenes que juegan con la naturaleza.

Mientras que Paco Periñán, que cuenta a sus espaldas con una dilatada carrera profesional en el cine, abre su archivo fotográfico para adentrarse en la emoción abstracta y la belleza escondida que habita en el mundo de las sombras, el misterio de las reflexiones y la magia de los espejos.

De la Rosa y Periñán han mostrado a lo largo de sus carreras profesionales una gran complicidad durante más de cuarenta años, colaborando e influenciándose en sus respectivos trabajos, ya sean la publicidad, el cine, la fotografía o la novela.

Ahora, con la puesta en marcha de ‘DUAL’, invitan a soñar y pasear por un jardín de hielo, apreciar las oscuridades de un bosque nocturno, jugar con la naturaleza envuelta en papel, así como a perderse entre las sombras dibujadas, el azar de la geometría abstracta o contemplar el enigmático inframundo.

La inauguración de DUAL, que saca a la luz imágenes, objetos y fotografías de Julia de la Rosa y Paco Periñán, en esta su primera exposición conjunta, estará precedida por un encuentro entre ambos autores en torno a la complicidad creativa, en el Salón de Actos del propio Colegio.

Será el jueves 6 de noviembre, a las 19.00 horas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de diciembre en el siguiente horario: lunes, miércoles y viernes de 9.00h a 14.30h; martes y jueves de 9.00h a 14.30h y de 16.00 a 18.30h.