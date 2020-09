Domingo Villero protagonizó el inicio del mandato tras abandonar Ciudadanos, formación en la que fue candidato a la Alcaldía en una decisión que originó polémica. Curiosamente, se ha convertido ahora en la llave que puede abrir p cerrar la puerta a todos los asuntos que lleguen al pleno, quitándole protagonismo al PSOE, que hasta ahora había ejercido ese papel.

–¿Es usted un tránsfuga?

–Lo único que hay aquí es un partido tránsfuga. Cuando uno resulta que un partido falta a sus principios éticos, fundacionales y de compromiso con la ciudad, que para mí es lo más importante, ante esa situación lógicamente no tiene sentido continuar en él. Es un compromiso a dos partes y mi decisión fue meditada, responsable y valiente. Cuando se viene a regenerar la política hay que ser coherente y actuar en conciencia. Si un partido ofrece unos principios y uno se incorpora según los mismos, no puede quejarse que alguien exija que se mantengan. Mi único compromiso es con los gaditanos y no con los intereses de ningún partido, No estaba dispuesto a defender la postura de la Junta que perjudicaba a Cádiz, por ejemplo, en el tema de Valcárcel o contra la educación pública, o no seguir reclamando el hospital. Tampoco creo que un partido esté para saldar favores a amiguetes a costa del dinero público ni una forma de tener un empleo que no sostiene en la vida civil.

–¿Qué le desencantó concretamente?

–Que en ningún momento se miraba por los intereses de la ciudad. Todos eran intereses partidistas y un partido que viene a regenerar la política no puede exigir que profesionales que no son políticos, no cumplan o no dejen de seguir sus principios. Yo estoy únicamente por el compromiso con mi ciudad y a ella me debo y los intereses partidistas no me interesan en absoluto. Por esa cuestión los aparté y queda trazabilidad clara en las primeras actas municipales y por esa cuestión me aparto y que sigan ellos, ya que han roto ese pacto, porque a mí lo que me interesa es trabajar por la ciudad pero no soy ningún tránsfuga.

–¿Qué es lo que le dicen para que les salte las alarmas?

–Es un desencanto de día a día y de ver los detalles y también de funcionamiento interno. Cuando te dicen que tienes que votar contra esos principios, que ya se sabía que ibas a defender como profesional, porque a mí me buscaron. Yo no fui a ningún sitio. Vinieron a buscarme y me vendieron en campaña electoral de una manera que no me gustaba porque me tengo por una persona muy humilde. Me definieron en unos términos que ni antes era tan bueno ni ahora tan malo,. Soy una persona consecuente, que medita y que toma decisiones.

–Le acusan de que usted pidió algunas cosas como un ordenador de alta gama como exigencia para desempeñar su labor y que como no se les dio, se enfadó.

–En absoluto. Yo por suerte estoy preparado y tengo todos los medios. Se dijo eso de que yo había pedido un ordenador y yo lo tengo desde hace muchos años al igual que todo los medios, porque yo soy un profesional de la ingeniería. Yo no vengo a política y ahora por las cuestiones de transparencia se puede ver quién viene a política por vocación o por negocio y en ningún caso ha sido eso.

–¿Cree que se equivocó de partido?

–Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque todas las decisiones las he meditado y valorado conforme a lo que yo creía que era un partido de centro, que iba a defender los intereses de los gaditanos y formado por profesionales en política y no por políticos profesionales. Mi desencanto es cuando me doy cuenta que estoy completamente equivocado.

–¿Se planteó en algún momento dejar el escaño?

–En ningún momento. Mi responsabilidad y el compromiso que yo asumí presentándome a la Alcaldía de Cádiz no tiene nada que ver con los intereses oscuros de un partido. Lógicamente por responsabilidad yo sigo adelante y voy a luchar a tope por mi ciudad. Soy la única persona en el pleno que puede valorar con objetividad y sin presiones partidistas lo que más le interesa a Cádiz. Ante esas circunstancias actué libremente. Además puede ver que las votaciones, cuando voto a favor del equipo de Gobierno me dicen que soy podemita, y si es con la oposición, que soy una facha. Para mí el interés máximo es el interés de mi ciudad y ese es el único que me mueve.

–¿Qué se siente siendo la llave de todo lo que ocurre en la Corporación?

–Se siente una gran responsabilidad porque más aún hay que tener sentido común y valorar las propuestas y las iniciativas con toda la frialdad posible. Trato de dejar cualquier componente subjetivo a un lado, mis sentimientos a un lado y trato de ver y justipreciar qué es bueno para el interés de la ciudad. Por eso nunca se sabrá si voto en un sentido o en otro. Además, como no tengo nada que ganar, pues lo hago libremente y esto está siendo un privilegio y una gran oportunidad. Y que conste que negocio a cambio de nada, no pido ninguna contraprestación y lo que quiero es que se hagan las cosas con sentido común. Lo que pasa es que hay veces que hay que votar las cosas menos malas.

–¿Piensa que durante la campaña el resto de los grupos le menospreciaron?

–Yo soy un luchador. Nadie me ha regalado nada y todo me lo he tenido que ganar, desde los estudios, a montar mis empresas, a que siempre han sido terceras personas las que me han propuesto para cargos y nunca me he propuesto yo. Estoy acostumbrado a luchar. Me he criado en los valores del deporte y soy constante y un luchador. A mí que no me tuvieran en cuenta, me da igual.

–Sus enemigos dicen que se está sometiendo el futuro de la ciudad y muchas cosas a alguien que no tiene ideología y que no se sabe qué es lo que puede haber detrás de cada posición que toma.

–Detrás de cada sí y de cada no lo que hay es sentido común. Dejando fuera todos los elementos subjetivos que los partidos no son capaces de tener y mirando estrictamente por los intereses de Cádiz. Sé que me repito mucho pero es así pero soy una gran garantía para la ciudad en este caso por sentido común y porque no tengo nada que ganar sino que hago lo que estrictamente lo que considero oportuno. Soy un apersona muy reflexiva y mi profesión me obliga a llevar el sentido común a gala.

–¿Y como se hace la oposición sin medios?

–Desde el minuto cero solicité medios porque es que es increíble que la Constitución en su artículo 23.2 te dice que todos tenemos que participar en política en igualdad de condiciones. De momento ni siquiera tengo una mesa en el Ayuntamiento donde atender a la gente. Ni siquiera, de los 45.000 euros que se les dan a todos los partidos para que hagan política mensualmente para hacer política, yo no tengo absolutamente nada y todo me lo tengo que pagar de mi bolsillo. No tengo a nadie que me ayuda cuando hay un grupo que tiene dos concejales y tienen de medios un asesor de prensa y un administrativo. Yo pedí desde el minuto cero que el reparto fuera constitucional y dentro de la ley. Me ampara la ley. No obstante, no se me facilitan esos medios y yo soy un luchador nato y seguiré así hasta el final con medios o sin ellos.

-Pero ese es el precio a pagar por el pacto Antitransfuguismo.

–Eso se hace entre los partidos políticos. Lógicamente nunca se va a valorar bien a una persona que tenga principios y que por ellos se separe de un partido tránsfuga. A partir de ahí usted saque sus propias conclusiones.

-¿Cómo ve la gestión del equipo de Gobierno?

–Este equipo de Gobierno lo veo inexperto, poco resolutivo y, sobre todo, poco dialogante ante la cantidad de problemas que tiene nuestra ciudad. Sus eslóganes en campañas publicitarias hablaban de una serie de cuestiones que sonaban muy bien pero que finalmente yo creo que ha desencantado a todo el mundo porque no se ha concretado en nada. Los problemas que existían tradicionalmente en Cádiz se están viendo agravados. Lógicamente si valoro con objetividad esta gestión, tendría que poner una nota baja.

-¿Piensa que el alcalde ha bajado los brazos como se está diciendo desde muchos sectores?

–En lo personal tengo muy buena relación con él, es una persona muy amable y empática pero creo que se está viendo muy superado por la realidad y por la situación que está aconteciendo en Cádiz. Creo que se está dando cuenta que gobernar es otra cosa.

-Es su primera experiencia política y ha sufrido decepciones. ¿Pero por el contrario qué es lo que ha encontrado y le ha gustado?

–Siempre he defendido que la política es donde está la solución. Si algo me ha demostrado mi vida de representación institucional es precisamente eso. Como me he encontrado tantas trabas he pretendido ser parte de la solución. ¿Qué es lo que pasa? Que veo que en política se puede entrar o por vocación, como es mi caso, de servicio pero lamentablemente se da el caso que ya decía Herrero Rodríguez de Miñón y es que actualmente se entre a formar parte a la política huyendo de las listas del paro o de un trabajo precario en exceso y a los hechos me remito. Me remito ahora que han salido los datos de transparencia, estamos viendo como por ejemplo, en el caso de los portavoces, de la oposición, los que están liberados ganan cuatro veces y pico lo que ganaban en su actividad profesional y quien no está liberada, gana más del doble en política que en su actividad profesional. Con estos mimbres poco se puede esperar. La situación es tan complicada en la ciudad que merecería una gestión especializada en exceso, cuestión de la que carecemos totalmente.

-¿Un gobierno de tecnócratas?

–Le hablaría de una tecnocracia total porque estamos tan metidos en el boquete en Cádiz ahora mismo que haría falta lo primero es escuchar a quien realmente saben, y estos son los profesionales. Hay que escuchar a los gremio profesionales, a los colegios, a los empresarios y no estorbar. Poner facilidades y eliminar trabas burocráticas. Eso lo tendría que hacer un perfil que fuera tremendamente especializado y la realidad es que tenemos políticos huyendo del paro.

-¿Cree que ese incremento que se le ha dado y la liberación a los portavoces ha sido perjudicial o no trae ningún beneficio?

–Lo único que creo es que ha formado parte de una negociación para que se conforme el gobierno actual. Ahí ha habido una persona que ha negociado por intereses personales el que este gobierno suceda. Persona que gana cuatro veces más estando y participando en política que en su vida profesional.

-¿Se refiere a Mara Rodríguez?

–Con todas las letras. A partir de ahí está hipotecando el criterio e un partido como es el PSOE por unos argumentos meramente individuales. Habría que hacerse la pregunta de si la participación en política debería partir de una vocación de servicio público o si es un negocio.

-Pero usted participó también esas negociaciones.

–No, para nada. Con el PSOE ya lo tenían cerrado y yo participé en una reunión con el equipo de Gobierno donde se nos explicó las condiciones pero ya estaban ahí. El pescado estaba totalmente vendido.

-¿Y usted apoyaría una moción de censura si se diera la posibilidad?

–Lo primero que tengo que decir es que no depende de mí promoverla. Siendo objetivos y mirando los resultados que está habiendo con el gobierno sería una posibilidad que pudiera ser real. No obstante, viendo la postura de todos los partidos de la oposición, yo lo que no quiero es que una moción de censura sea desvestir un santo para vestir a otro. Yo tendría que mirarme con mucha tranquilidad un proyecto que se me diera muy madurado, valorarlo y ver si lo apoyaría o no lo apoyaría.

-¿Se ha ganado muchos enemigos en el tiempo que lleva en la política?

–Sorprendentemente son muchas más las personas que me felicitan por el acto de coherencia y de sacrificio y por la valentía que he tenido al tomar por este camino que la gente que me han retirado el saludo que son cuatro acólitos.

-Hay gente que le critica y ridiculiza por lo que usted enseña en las redes sociales y por su modo de vida.

–Es verdad que la política está llena de intereses y quien es incómodo se trata de sacarle punta por alguna parte. Se ve que no lo pueden hacer en otros aspectos y critican mis fotos. Me alegro muchísimo.

-¿Huye entonces de lo políticamente correcto?

–Sí, yo es que no soy un político sino un profesional que participa en política, ante lo cual yo sigo mi vida con naturalidad.

-¿Y el futuro político de Domingo Villero cuál va a ser sin el cobijo de unas siglas políticas? ¿Tiene fecha de caducidad en 2023?

–Pues no lo sé. Vivo mi día a día y trato de trabajar con mucha honradez y seriedad y trabajo muy duro. El futuro está por escribir y no sé qué sucederá mañana.