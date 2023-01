El divertido troleo del Cádiz CF y Selu a la canción de Shakira a Piqué: "No me sal-pique"

El Cádiz CF ha tirado de sentido del humor y ha reaccionado con rapidez a la canción de despecho que Shakira le ha dedicado a Gerard Piqué tras la separación de la pareja. Una ruptura que como se ha visto ha sido traumática.

La canción que la colombiana ha lanzado con el productor Bizarrap se titula BZRP Music Sessions #53, aunque se conoce popularmente como la canción de Shakira a Piqué.

Es un tema en la que la artista dedica un sinfín de pullas al ex futbolista y alguna a su actual novia, de nombre Clara, Por ejemplo, Perdón que te sal-pique, Clara-mente es igualita que tú... cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio.

El Cádiz CF ha tirado de guasa y para ello ha contado con la inestimable aportación del famoso autor de Carnaval José Luis García Cossío, más conocido por Selu.

El vídeo grabado por Selu, de apenas un minuto de duración, no tiene desperdicio y se ha viralizado una vez que el Cádiz CF lo difundió a través de sus redes sociales.

El chirigotero mira la hora en un reloj de la marca Casio, se sube a un coche Twingo en Cortadura, enciende la radio y sale la canción de Shakira. Continúa el trayecto y esta vez de música de fondo suena una copla futbolera de la chirigota 'Los enteraos' creada por Selu que fue un pelotazo en el año 2009.

Y llega el protagonista al estadio Nuevo Mirandilla. Aparca en el túnel de un acceso por Fondo Norte y cuando va a entrar en el terreno de juego se encuentra con una manguera que está regando y suelta: "ay, no me sal-pique" en alusión al ex jugador del Barcelona.

Resulta que Selu llega a la nueve de la mañana y no a las nueve de la noche, la hora del partido contra el Elche. "Me he equivocao... Clara-mente somos el equipo del pueblo".