"Estoy divinamente. Esto es lo que nos ha tocado vivir y hay que adaptarse". En estos tiempos que corren del coronavirus, y con la que está cayendo, es muy difícil que alguien comience una entrevista así. Pero el actor Nacho Guerreros (La Rioja, 1970) empieza la conversación con una gran optimismo que -todo sea dicho- se agradece. Él como todo el mundo también tiene días malos, pero prefiere apartar la negatividad y la toxicidad y opta por sacar el lado positivo a este encierro "que nos va a cambiar la vida" y que él decidió comenzar tres días antes que el resto del mundo.

Ahora no está trabajando. Al menos no en un escenario ni en un estudio ya que tanto la obra Juguetes Rotos (donde da vida a Mario), como La que se avecina (donde interpreta al conserje Coque) se han suspendido. "En parte estoy disfrutando. En vez de amargarme estoy aprovechado para hacer cosas que normalmente no puedo hacer. Estoy en casa sin parar", asegura el actor que está levantándose a las ocho de la mañana, limpiando "con lejía" - tal y como a él le gusta- , hacer su hora y media de deporte "que es sagrada" y poniéndose al día con series como La Veneno y Caronte o con películas como Coco y Campeones ("aún no las había visto").

"¿Qué cree que vamos a aprender de todo esto?". "Claramente hemos aprendido a valorar las pequeñas cosas. Esto ha sido una cura de humildad", asegura sin dudar. "Antes teníamos muchísimas cosas a las que no dábamos valor. Por ejemplo el saludo de alguien por calle del que ni te echabas cuenta porque ibas con el móvil. Vamos a aprender a valorar el contacto humano", explica Nacho.

Por último, cuando se le pregunta por una recomendación, él huye de los convencionalismos. "Invito a la gente a que se conozcan a sí mismas. Hay personas que no sabe estar sola y este es el momento para aprender a solucionarlo. Tenemos que disfrutar la vida el triple, sin excusas. Tenemos televisión, tenemos comida, tenemos un techo ... Hay que dejar de exagerar. No nos están cayendo bombas".