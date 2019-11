"Una cosa es el discurso político y otra la realidad en Educación"

La crisis se cebó con fuerza en la educación en toda España . Ya con crecimiento, las administraciones siguen sin hacer una apuesta clara por ella. Aquí el rector, asumiendo que puede ser políticamente incorrecto, aunque se le agradece la sinceridad tan poco habitual entre quienes están al frente de nuestras instituciones, es muy claro: "(Los políticos dicen que) a la hora de efectuar recortes hay líneas rojas en lo referido a la sanidad y la educación que no se van a pasar. Pero en el último Presupuesto la subida no ha llegado ni a un punto de crecimiento . Y si hemos crecido realmente más es gracias al remanente de tesorería de la propia UCA. Porque al final una cosa es el discurso político y otra la realidad".

"Estoy contento y sigo teniendo ilusión"

Le pregunto al rector cómo ha vivido estas primeras semanas en el cargo. Termina la respuesta afirmando: "Estoy contento y sigo teniendo ilusión". Sería alarmante que tras cien días de gestión mostrase síntomas de cansancio y hartazgo, aunque tras los numerosos problemas que se ha ido encontrando en estas semanas no sería extraño. "Me he encontrado con situaciones que no esperaba. Han sido cien días sin parar, con agosto de por medio pero sin vacaciones. Es como si hubiera cambiado de trabajo, porque no es comparable ni con la gestión de un decano. La responsabilidad es de mucha gente, pero al final todo recae en ti2.