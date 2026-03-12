Detenida una mujer en Cádiz por robar y agredir a un hombre en un cajero

Una intervención de la Policía Local de Cádiz, que tuvo lugar el pasado lunes en torno a las 22:15 horas, se saldó con la detención de una mujer de 51 años por dos presuntos delitos de robos con fuerza y lesiones a un varón cuando éste sacaba dinero en un cajero automático situado en la Plaza de San Juan de Dios.

Ese mismo días, a las 23.35 horas, también se produjo la detención de un varón de 36 años de edad por un presunto delito de atentado a los agentes de la autoridad, cuando fue sorprendido junto a otro varón con dos bicicletas que podrían ser sustraídas en la zona del barrio de La Laguna. Ambos emprendieron la huida, siendo alcanzado uno de ellos, que arremetió contra los dos policías actuantes, que resultaron heridos leves.