Denuncia el trato de dos policías locales a su hermana con discapacidad grave por dar de comer a las palomas en Cádiz

A Carmen [el nombre es ficticio] le encantan las palomas. Le relaja darles de comer desde por la mañana muy temprano. Como todos los días desde hace ya mucho tiempo, el pasado 5 de noviembre Carmen salió de su casa en el centro histórico de Cádiz, cercana a un centro hospitalario, a eso de las 7:30, y comenzó a repartir migas de pan entre las aves. De repente, dos hombres de paisano que se identificaron como policías locales la obligaron a dejar de hacerlo y a meterse en el portal de su casa. El episodio le provocó un ataque de ansiedad por el que tuvo que ser atendida en urgencias. Carmen padece una discapacidad intelectual del 69%.

Después de haber presenciado estos hechos y de llevarla al hospital, su hermana María [también es un nombre ficticio], que es su tutora legal, interpuso una denuncia ante la Policía Nacional y un escrito de queja ante el Ayuntamiento, acompañado del parte médico que constata el ataque de ansiedad del que tuvo que ser atendida, pero en el que se refiere que no sufrió heridas ni contusiones.

Según consta textualmente en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, "en la fecha y hora indicada, la hermana de la deponente [...] (la cual tiene una discapacidad intelectual), sale de la vivienda a las 7:30 horas del día de la fecha para ver a los pájaros, ya que eso le relaja".

"Cuando su hermana estaba dando un poco de pan a las aves, dos varones, de paisano, los cuales se identifican como policías locales, recriminan dicha acción, y le propinan un empujón, introduciéndola en el interior de la vivienda. Estos dos agentes de paisano se quedan frente a la vivienda de la deponente vigilando hasta las 9:00 horas con el fin de que su hermana no volviera a salir a la calle para alimentar a las aves".

"Que por tales hechos, su hermana, la cual no entendía la situación, ha sufrido un ataque de ansiedad, teniendo que ser llevada por la deponente al hospital, donde ha sido asistida por los facultativos de guardia, aportando parte médico a las lesiones".

"Que se ha personado en el Ayuntamiento de la localidad, con el fin de indicar lo sucedido, ya que las formas de actuar de los agentes ante una persona con discapacidad no es la más adecuada, indicándole el personal laboral que se persone en Policía local y que allí pida información sobre los hechos".

""Que personada en la Jefatura de la Policía Local junto a su hermano, los agentes que le atienden no les dan explicaciones al respecto, indicándole que interponga denuncia". Y "que quiere hacer constar que el trato recibido por los agentes fue un trato muy deficiente, con malos gestos y fuera de tono, por lo que interpondrá la correspondiente reclamación".

En el escrito de queja presentado ante el Ayuntamiento, la hermana de Carmen relata que "los dos varones que dicen ser policías locales empujaron a mi hermana hacia dentro, asustándola" y que "ella no entendía lo que pasaba y le entró un ataque de ansiedad". Y añade: "quiero hacer constar que el trato tanto hacia ella como hacia mí fue por estos policías deficiente y agresivo y fuera de tono, aun insistiéndoles yo que ella estaba enferma" tras lo que solicita "una explicación sobre lo ocurrido".

La Policía Local archiva la queja

Desde el departamento de Atención al Ciudadano de la Policía Local, a María le respondieron que la denuncia "fue motivada por constantes quejas recibidas sobre todo por el Hospital de San Rafael, sito en las cercanías del lugar de los hechos, donde habitualmente la denunciada daba de comer a las palomas, creando un ambiente de suciedad de excrementos e insalubridad impropia de un entorno hospitalario al que acuden pacientes inmunodeprimidos". Además, afirman que María reconoció que "como tutora legal y responsable, era conocedora de la problemática y, aunque sin resultados, estaba intentándolo solucionar".

La queja de María ha quedado archivada, pero su abogada, Mar Ramírez Pérez, ha anunciado que recurrirá la multa.

La letrada recuerda que la persona a la que se refieren las quejas vecinales publicadas a finales del mes pasado "es una mujer que vive con un trastorno del espectro autista y una discapacidad reconocida del 69% y tutelada legalmente por una de sus hermanas. Cuenta con seguimiento psiquiátrico desde los 19 años, acude regularmente a consultas y sigue estrictamente su tratamiento. Su estado de salud mental es visible y conocido por quienes conviven con ella".

"A raíz de las quejas vecinales, la intervención policial realizada a las 7 de la mañana —hora que conocían como habitual para sus rutinas— se llevó a cabo sin ningún tipo de consideración hacia su condición, con un trato que resultó profundamente desagradable e intimidatorio. La situación fue tan desestabilizadora que la mujer terminó atendida de urgencias por un ataque de ansiedad, y su tutora legal ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional", añade la abogada.

"Una infracción administrativa que no justifica un trato deshumanizado"

"Es importante insistir en algo fundamental: dar de comer a las palomas puede ser una infracción administrativa, pero eso no justifica en ningún caso un trato deshumanizado, desproporcionado o sin perspectiva de salud mental. En una sociedad que afirma apostar por la inclusión, la empatía y los cuidados, no es aceptable que una persona con discapacidad y diagnóstico psiquiátrico sea expuesta públicamente, señalada como responsable de un problema colectivo y tratada como si fuera un peligro social", sostiene la letrada.

La representante legal de la afectada ha anunciado que "defenderá su integridad y sus derechos como ciudadana plena. Porque la ley puede regular conductas, pero jamás debe permitir que una persona vulnerable sea objeto de acoso, hostigamiento o trato vejatorio".

"Pedimos a los medios de comunicación, a las administraciones públicas y a la ciudadanía que, antes de convertir a alguien en el 'culpable' fácil, recuerden que en cualquier comunidad conviven personas con realidades diversas. Y que la verdadera convivencia se construye desde la comprensión, el respeto y la protección de quienes más lo necesitan. Casos como este no pueden volver a repetirse. Las ordenanzas municipales han de coexistir con la protección de la salud mental y con la obligación ética de tratar a todas las personas con dignidad", concluye la abogada.