“Hay mucha dejadez y pasotismo en la gestión municipal del deporte en Cádiz”

“Están viviendo de las redes sociales y de lo superfluo y no de la gestión”. El líder de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz, Manuel Bienvenido, era así de categórico hace unos días en conversación con este periódico para explicar “la dejadez y el pasotismo” para explicar la labor del equipo de Gobierno en el área de Deportes, una de la que más quebraderos de cabeza le está dando a Adelante Cádiz en este mandato y que tiene a José Ramón Páez como concejal.

El edil no se libró de una polémica esta misma semana cuando gastó una broma en un tuit tras el primer día en el que se permitió la práctica del deporte al aire libre el sábado de la pasada semana y dijo que ya podía decir que era el concejal de Deportes que había conseguido que más gente practicara esta actividad en toda la historia, algo que le granjeó la reprimenda de mucha gente.

El sindicato mayoritario del Ayuntamiento y que ha estado cercano ideológicamente en muchas ocasiones con el equipo de Gobierno, Autonomía Obrera, ha explotado esta semana cuando los trabajadores del deporte escolar se han quedado en la calle sin ningún tipo de prestación económica. La propia denuncia del sindicato tuvo una respuesta por parte del concejal en la que acusaba a Autonomía Obrera de no haber querido aceptar las propuestas que le había hecho el equipo de Gobierno, algo que negaron de manera categórica los representantes de los trabajadores. No sólo lo negaron sino que directamente decían que el concejal estaba mintiendo y que no se había hecho ningún tipo de propuesta.

¿Qué está pasando en Deportes? Manuel Bienvenido tiene muy claro que “están totalmente bloqueados y despreocupados con el área de deportes, no saben por dónde meterle mano”, cuando es una delegación que mueve dinero y cuenta con muchos usuarios entre deportistas particulares y los clubes.

Manuel Bienvenido recuerda que uno de los primeros errores que cometieron se produjo con el anterior concejal de Deportes, Adrián Martínez de Pinillos, cuando se decidió que no se iba a cobrar anualmente la tarjeta deportiva, que tenía una tasa de 20 euros: “Esto provocó que el Instituto Municipal de Deportes dejara de ingresar un millón y medio de euros. ¿Cómo se van a sacar los pliegos en condiciones si no entran los ingresos?”.

Asimismo acusa al equipo de Gobierno de estar incumpliendo con su propio programa electoral, “ya que dijeron que iban a potenciar los Juegos Deportivos Municipales cuando estos están en una decadencia absoluta”.

El tema de los pliegos es algo que también preocupa al sindicato “porque son incapaces de sacar uno en condiciones. El líder de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz lamenta que haya pliegos que cuestan millones de euros al Ayuntamiento y haya muchísimos trabajadores que están en precario y que hacen funciones que no le corresponden”.

Uno de ellos es el de servicios técnicos, que fue aprobado en el año 2012 por el equipo de Gobierno de Teófila Martínez y que tenía que haberse terminado en el año 2016. Bienvenido lamenta que “cuatro años después de que el pliego haya caducado, no hayan sido capaces de sacar uno nuevo. Esto está provocando que no se esté fiscalizando este servicio. No sé cómo no se mete la Fiscalía en este asunto con un pliego que lleva caducado cuatro años”.

Ahora uno de los pliegos que tienen que sacar es el de las instalaciones deportivas “aunque estas se encuentran en un estado indecente. Teófila Martínez se llevó años echándole las culpas a Carlos Díaz y estos están haciendo lo mismo con Teófila y no actúan”.

Uno de los ejemplos son las instalaciones del Elcano: “No pueden creer que porque cambien el césped ya está todo arreglado. En el Centro Náutico hay un gimnasio que no tiene casi ni usuarios. La dejadez está provocando que los deportistas acudan a los gimnasios privados”.

A juicio de Bienvenido el problema es del capitán que lidera el barco, es decir, del concejal José Ramón Páez: “El concejal ni aparece por ahí. La delegación tiene que tener un edil que esté totalmente en exclusividad y no a media jornada, y más cuando además tiene otra responsabilidad importante en el Ayuntamiento”.

El caso de los monitores del deporte escolar “ha sido por desidia y desinterés. Por lo menos se podía haber hecho de manera que estos trabajadores se hubieran podido a coger a un ERTE. Se podía haber sacado un contrato de emergencia y prorrogar un año. El caso es que al final no les ha dado respuesta”.