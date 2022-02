El PP denuncia que la decisión de subir las tarifas de la luz se tomó antes del Pleno

El Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado este miércoles en las puertas de Eléctrica de Cádiz que el equipo de Gobierno llevó una propuesta al Pleno municipal del pasado 28 de enero para plantear la indexación de las tarifas de esta compañía municipal cuando ya se había acordado todo en la compañía. Aunque el acuerdo no tenía carácter vinculante, desde Adelante Cádiz se quería tener el respaldo del resto de los partidos de la Corporación para después plantearla en el consejo de administración de la compañía eléctrica, que es el órgano competente en la materia, tal y como aparecía en el texto de la propuesta plenaria.

La medida fue aprobada con los votos del equipo de Gobierno, los contrarios del Partido Popular y el edil no adscrito, Domingo Villero, y la abstención del PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, los ediles Juancho Ortiz y José Carlos Teruel mostraron la carta que ha enviado Eléctrica de Cádiz a sus clientes en el que se avisa de que a partir del 15 de marzo se va a producir la indexación de las tarifas, es decir, que el precio de la electricidad se someta al mercado diario.

Esta decisión aseguran que la toman ante un posible peligro futuro de la empresa al vender la energía muy por debajo del precio del mercado y que le ha originado 15 millones de pérdidas en 2021.

Esa misiva está fechada el 28 de enero, justo el día en el que tuvo lugar el Pleno municipal, por lo que critican que se llevara una propuesta cuando a decisión ya se había tomado y estaba aprobada. Teruel ha asegurado que el alcalde, José María González 'Kichi', "a sabiendas, como le gusta decir a él, la Junta General de accionistas y el consejo de administración ya habían decidido subirle el precio de la luz a os gaditanos". A ello le ha añadido que "encima, nos quiso engañar a todos, a los concejales de la oposición y a todos los gaditanos , diciendo que la decisión se iba a tomar en el Pleno".

Teruel lamenta que mientras ellos debatían y "le decíamos a Kichi que no, que lo que tenía que hacer era utilizar los beneficios que durante años ha dado Eléctrica de Cádiz para no subir la luz a los gaditanos, la compañía mandaba las cartas a los gaditanos con el precio de la luz. Ni Pleno, ni debate. no escudo social".

El líder de los populares en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha sido tajante cuando afirmo que desde su formación "rechazamos de plano el tarifazo de Kichi", a la vez que ha acusado de"oscurantismo" respecto a una empresa "que no se olvide, en su mayoría pertenece a los gaditanos".

Ortiz asegura que el PP ha pedido al alcalde que les informe de las liquidaciones de Eléctrica de Cádiz en los años 2019, 2020 y 2021 y que les certifique o les dé las actas de la Junta General de Accionistas en la que se aprobó la indexación que se ha anunciado a los gaditanos. A todo ello, suma las actas de los consejos de administración desde 2019 hasta la fecha y el expediente por el que se propuso y luego se aprobó la indexación, "que es un eufemismo para decir que se va a subir la luz".

Una de las cosas que lamenta el Partido Popular es que tras las elecciones de 2019 salieron del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz "tal y como nos correspondía por representación, para darle dos puestos al PSOE mediante una artimaña para liberar una concejala. Desde entonces no sabemos nada de esas cuentas".

Con respecto a los 15 millones de euros de pérdidas en el pasado 2021, Ortiz ha señalado que es "mentira, no me lo creo". El edil lamenta que mientras en los últimos ejercicios la compañía eléctrica ha dado números positivos,"los beneficios se los ha quedado el Ayuntamiento. Sin embargo, ahora que hay pérdidas, quiere socializarlas con el resto de los gaditanos. Y eso lo hacen los que se denominan anticapitalistas".