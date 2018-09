Un debate sin estado

El debate sobre el estado de la ciudad dejó anoche una sensación de que se había perdido una gran oportunidad para hablar sobre el estado en el que se encuentra la ciudad actualmente. Hubo cierto debate, sí, pero salvo contadas excepciones giró sobre asuntos o contenidos que poco o nada tienen que ver con el estado de la ciudad.

Por ejemplo, hubo un debate sobre el debate, que ya se produjo durante la semana y que anoche se repitió en el Salón de Plenos. La convocatoria el viernes a las ocho de la tarde después de un pleno ordinario de unas diez horas de duración seguía ayer sin convencer a la oposición, convencida de que no era más que una estrategia "que responde a sus pocas ganas de debatir sobre la situación de la ciudad", como le afeó el portavoz del PP, Juancho Ortiz. "Es una ocasión para lucirse, para brillar, pero usted esconde esto después de otro pleno, un día inapropiado y a una hora inadecuada", le trasladó el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, al alcalde. Críticas a las que el alcalde respondió indicando que el debate se estaba desarrollando en horario de prime time televisivo (lo dijo pasadas las diez de la noche).

El PP propuso un acuerdo para duplicar el presupuesto en Empleo y Vivienda

Hubo también un debate sobre contenidos que cuestionan el avance de la ciudad, porque anoche volvió a hablarse en el Salón de Plenos de la deuda de 275 millones, de la reducción del tiempo en el pago a proveedores, de manos tendidas entre Podemos y PSOE, de palos en las ruedas, de los mamotretos del Bicentenario, de las pantallas LED, de "Pepe Blas firma el bono social"... Cuestiones que se vienen planteando desde 2015 y que anoche volvieron a ser esgrimidas quizás en una muestra de cierto estancamiento.

Cuando el debate sí se centró en el estado de la ciudad, la oposición coincidió en bloque en achacar al gobierno su falta de gestión y de proyectos. Lo dijo Pérez Dorao: "La ciudad está parada porque ustedes no trabajan, no dedican el tiempo ni el esfuerzo que la ciudad necesita, no saben, no pueden, no quieren"; también Fran González: "la esperanza que generó la ha destrozado, le quedan ocho meses y aún no ha llegado usted a cubrir las mínimas expectativas"; y como no, Juancho Ortiz: "Los gaditanos creen que la ciudad está mucho peor de lo que estaba, y yo también. La ciudad no presenta un estado aceptable, ni mucho menos. Y si preocupante es el estado de la ciudad, más preocupante es aún la situación social, económica y cultural que se deriva de la gestión, o mejor dicho, de la no gestión de su gobierno".

Y frente a esta visión, el equipo de gobierno fue enumerando logros que se mezclaban con aspiraciones que aún no se han realizado y con análisis posiblemente demasiado optimistas de ciertas cuestiones, como por ejemplo al hablar de las mejoras en el servicio de limpieza o de los logros del área de Asuntos Sociales, a lo largo de sus seis intervenciones (dos por cada portavoz de cada socio de gobierno y las dos del alcalde). El carril bici, la municipalización de los servicios de playas, el suministro vital mínimo de agua, el presupuesto de 2018, los planes de Salud, Vivienda o Cultura, o la política de peatonalización fueron los principales argumentos que en este positivo balance pusieron sobre la mesa José María González, Martín Vila, David Navarro, Ana Fernández y Eva Tubío.

El debate de anoche era el último de este mandato corporativo sobre el estado de la ciudad. Y la convocatoria de elecciones municipales en mayo del próximo año se dejó notar también de manera notoria en la sesión. Por ejemplo, con un Fran González que quiso insistir en sus intervenciones en el mensaje de que buena parte de lo positivo que estaba haciéndose en la ciudad correspondía a la labor de las administraciones gobernadas por el PSOE o a los acuerdos procurados por los socialistas en el Ayuntamiento; hasta el punto que concluyó diciéndole al alcalde: "súmese a lo que desde el PSOE estamos construyendo por la ciudad de Cádiz". O con un Juancho Ortiz que le planteó al gobierno una modificación de los presupuestos recién aprobados para duplicar las partidas destinadas a planes de empleo y a vivienda social (después de afearle, eso sí, que vayan a invertir 700.000 en empleo y la misma cantidad en vivienda "cuando se van a gastar 400.000 euros en 120 bebederos"). O con el propio alcalde cerrando el debate repartiendo críticas a los tres grupos de la oposición sin hacer apenas mención al estado de la ciudad.

-"Me voy sin enterarme cómo está la ciudad realmente", expresó a viva voz un asistente nada más finalizar la sesión. Y es que al debate de anoche le faltó el estado de la ciudad.