El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado que las carreras de las Murallas de San Carlos y la San Silvestre Gaditana han quedado excluidas del listado de competiciones atléticas populares de los meses de noviembre y diciembre debido a “la inoperancia de un equipo de gobierno que está dejando de lado desde la pandemia a dos eventos que ya tienen un importante calado en la ciudad y que no se pueden celebrar a causa de su falta de colaboración”.

La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha lamentado que “una vez más este Consistorio les da la espalda y les niega el apoyo necesario para que se lleven a cabo a los organizadores de estas actividades, lo que demuestra el poco interés que tiene la Delegación de Deportes por la celebración de pruebas que cuentan con un buen número de participantes, además de dotar de vida a la ciudad en unos meses en los que es necesario el desarrollo de actividades que atraigan a un amplio público”.

Valverde ha recordado que este asunto ya lo ha llevado Ciudadanos en varias ocasiones al Pleno municipal “para advertir al equipo de gobierno de que trabajara con previsión con el objetivo de recuperar estas dos carreras municipales que no se celebran en Cádiz desde la expansión de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la publicación del listado de carreras populares de los dos próximos meses en la provincia vienen a corroborar lo que nos temíamos: el absoluto abandono que sufre el deporte en la ciudad, con multitud de trabas y problemas cada vez que se quiere organizar un evento con cierta importancia”.

Así, en el pasado mes de julio se presentó un ruego para que el Ayuntamiento se anticipase y trabajase con tiempo para que se pudieran celebrar todas las carreras urbanas previstas tras suspenderse en 2021 la de las Murallas de San Carlos. Tras confirmarse su suspensión para la edición de 2022 junto a la ya conocida de la San Silvestre Gaditana, se elevó una pregunta al Pleno sobre si el Consistorio tenía previsto el impulso de estos dos eventos para recuperarlos en 2023.

Ante estas cuestiones, la edil ha reseñado que “hemos recibido una respuesta fuera de plazo en la que solo hablan de la San Silvestre y diciendo que no la organizan, algo que ya sabemos. La realidad es que la AVV San Carlos-La Negrita no ha recibido apoyo porque no la ha podido celebrar, mientras que con la San Silvestre lo que se están dedicando es a pelear con el Club Olimpo y echar balones fuera”, a lo que ha sumado que “el eterno conflicto con la Policía Local ya puso en peligro su celebración en 2021, al igual que sucede con cualquier evento extraordinario que se quiera organizar en la ciudad”.

“La dejadez de funciones de este equipo de gobierno se vuelve a demostrar con su inacción para dejar morir dos carreras populares que contaban con un altísimo nivel de aceptación entre la ciudadanía y los deportistas”, ha lamentado Valverde, a lo que ha añadido que “parece que este Ayuntamiento solo está dispuesto a dar su apoyo a las competiciones deportivas que les pueden dar grandes titulares como organizadores, dejando a un lado todos aquellos eventos abiertos a un público amplio por su carácter popular, aunque esto signifique que la ciudad no sea capaz de aprovechar sus atractivos tanto urbanos como por su climatología, que invitan a la celebración de este tipo de carreras”.

Por último, la edil de Cs ha aseverado que “desde nuestra formación política vamos a seguir trabajando para que estas dos carreras populares se vuelvan a celebrar y se rescaten del olvido al que parecen predestinadas por la actitud del Ayuntamiento, con su concejal de Deportes, José Ramón Páez, a la cabeza. No entendemos que este equipo de gobierno esté empeñado en que la ciudad carezca de una vida que es necesaria tanto en el aspecto social como en el económico, insistiendo en quitarle cualquier atractivo que pueda tener”. “Nos encontramos con que el Ayuntamiento, en vez de trabajar por facilitar y potenciar cualquier actividad de interés, lo único que hace es poner complicaciones para aburrir a todos los colectivos de la ciudad, aunque aún mantenemos la esperanza de que finalmente se pueda celebrar la San Silvestre Gaditana si el Consistorio muestra su interés en su celebración y facilita todos los medios necesarios al Club Olimpo”, ha finalizado.