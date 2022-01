Los cruceros más grandes que han visitado Cádiz en los últimos años

El próximo 9 de febrero atracará en el puerto de Cádiz el crucero más grande del mundo. Con 365 metros de eslora y 64 metros de manga, el 'Wonder of the Seas' tiene desde hace meses reservado un cantil en el muelle de la ciudad para realizar una parada técnica antes de iniciar su ruta inaugural desde EE.UU.

Será un espectáculo poder contemplarlo en Cádiz, aunque ni mucho menos ha sido el único que ha pasado por el puerto de similares características en los últimos años.

En la memoria anual que publica Autoridad Portuaria de Cádiz registran los nombres y características de los buques de mayor tamaño atracados cada año en el muelle.

En 2017 y 2016 el crucero 'Independence of the Seas' hizo sendas paradas en el puerto gaditano, con sus 338,8 metros de eslora y 9,02 de calado.

Un año después, en 2018 este honor correspondió a un carguero, el 'MSC Eloane', que tenía casi 400 metros de eslora por 16 de calado.

En 2019 le tocó el turno al 'Oasis of the Seas'. Este crucero, de 360 metros de eslora, 80 de altura y 220.000 toneladas de peso dejó impresionantes imágenes de su transformación en el astillero de Navantia en la capital.

En 2020, la última memoria publicada hasta el momento, reconoció las dimensiones del 'Allure of the Seas', otro 'gigante' que atracó en Cádiz con sus 360 metros de eslora y 9,3 metros de calado.

Un 'gigante' de récord

El 'Wonder of the Seas' tiene capacidad para 6.800 pasajeros y 2.400 tripulantes, 12 cubiertas y 2.867 camarotes (100 más que el hasta ahora crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas). El nuevo gigante del mar de Royal Caribbean, quinto buque de la Clase Oasis, tiene una longitud de 362 metros y una anchura de 66 metros, además de 230.000 toneladas de peso y un calado de más de 9 metros.

El navío zarpará desde Shanghái, desde donde comenzará a operar cruceros en la primavera de 2022, con Hong Kong como puerto base y viajes de entre 4 y 9 noches por Asia, con tinerarios que incluyen Japón, Vietnam, Corea del Sur y Taiwán. Por lo tanto, de momento el puerto de Cádiz tardará en ver este grandioso buque amarrado a sus bolardos, a no ser que la naviera cuente con el Muelle gaditano durante uno de los cambios de temporada, cuando cambia de zona de operaciones y opta por asomarse por el Caribe.

La enorme eslora del 'Wonder of the Seas' hará que el departamento de Operaciones Portuarias del puerto de Cádiz se plantee incluso la posibilidad de que el atraque se produzca en el cantil de la nueva terminal de contenedores, no sólo porque allí no hay problemas de calado sino porque las maniobras serían mucho más sencillas. A esto se une que al no venir con pasajeros no necesitará tanto estar cerca del centro de la ciudad.