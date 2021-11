Así será el crucero más grande del mundo

Cádiz está de récord. El más de medio centenar de cruceros que llegaron a su puerto a lo largo del mes de octubre ha puesto al muelle gaditano a la cabeza de Andalucía en el sector de los cruceros. Es posiblemente, junto a los puertos canarios el que menos ha tardado en reaccionar tras la crisis y el parón provocado por el coronavirus.

Precisamente un día como este martes, nada más empezar un mes de noviembre en el que se esperan ni más ni menos que 32 escalas, visitan la ciudad cuatro grandes cruceros: el Seven Seas Explorer, con sus 224 metros de eslora, el AidaStella (253 metros), el AidaPerla (299,95 metros) y el Eurodam (285 metros). A esta colorida estampa se una la ya familiar imagen del megayate Yas, que se ha convertido, por fortuna, en su puerto base, mientras que su propietario, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa Bin Zayed al Nahyan, no lo necesite.

Es digno de mencionar la gran dimensión de los cuatro cruceros que visitan Cádiz este martes, y la gran capacidad tanto para pasajeros como para tripulantes con la que cuentan, a pesar de que la gran mayoría de las navieras se están auto regulando imponiéndose unos limites en sus aforos que hace que la gran mayoría de los cruceros viajen al 40 o al 50% por ciento. De ahí que la recuperación del puerto de Cádiz en lo que a úmero de cruceristas va algo más lenta.

Pero a pesar de la grandiosidad de estos cuatro cruceros, Cádiz, de momento, no está incluida en la ruta del que va a ser durante algún tiempo el crucero más grande del mundo: el 'Wonder of the Seas', como no podía ser de otra manera, propiedad de la naviera Royal Caribbean, en cuya flota se encuentran los mayores gigantes del mar destinados a turistas.

El Wonder of th Seas ya estaba en el mes de agosto realizando sus primeras pruebas de mar cerca del astillero que lo vio nacer, el francés de Saint Naziaire, y la intención de la naviera, si el covid no le estropea sus planes es que pueda estar paseando a turistas por el mundo a partir de la primavera del año que viene. más concretamente a partir de marzo, un año de retraso respecto a los planes iiniciales de Royal Caribbean.

La capacidad de este gigantón es de 6.800 pasajeros y 2.400 tripulantes, 12 cubiertas y 2.867 camarotes (100 más que el hasta ahora crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas), el Wonder of the Seas está un poco más cerca de pulverizar todos los récords, al menos en cuanto a tamaño en alta mar se refiere.

El nuevo gigante del mar de Royal Caribbean, quinto buque de la Clase Oasis, tiene una longitud de 362 metros y una anchura de 66 metros, además de 230.000 toneladas de peso y un calado de más de 9 metros.

El 'Wonder of the Seas' zarpará desde Shanghái, desde donde comenzará a operar cruceros en la primavera de 2022, con Hong Kong como puerto base y viajes de entre 4 y 9 noches por Asia, con tinerarios que incluyen Japón, Vietnam, Corea del Sur y Taiwán. Por lo tanto, de momento el puerto de Cádiz tardará en ver este grandioso buque amarrado a sus bolardos, a no ser que la naviera cuente con el Muelle gaditano durante uno de los cambios de temporada, cuando cambia de zona de operaciones y opta por asomarse por el Caribe.

Una de las áreas del barco se ha bautizado como Suite Neighborhood, disponible para los huéspedes de Royal Suite Class, tiene piscina, bar, tumbonas y su propio restaurante. Además, a los huéspedes del transatlántico se les promete un área de juegos interactiva para niños e incluso atracciones para toda la familia.

En lo alto de la ubicación más privilegiada del barco, los huéspedes de suites disfrutarán de las experiencias y los servicios más exclusivos en este refugio elevado único en su tipo. Pueden disfrutar de cenas de cinco estrellas en Coastal Kitchen, un lugar exclusivo para los huéspedes de suites, donde se preparan platos internacionales con los ingredientes más frescos y de la más alta calidad.