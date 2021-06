El covid se cargó el 80% de los actos previstos en el Palacio de Congresos de Cádiz

El daño que ha provocado la pandemia no sólo afecta al Ayuntamiento de Cádiz y a la sociedad Cádiz 2000 que lo gestiona y explota sino que la actividad entre las cuatro paredes de esta pintoresca fábrica de tabacos reconvertida en palacio de congresos y exposiciones genera para la ciudad un impacto económico directo e indirecto, con repercusiones en el empleo, además la repercusión que ha tenido en la generación de riqueza para los hoteles, restaurantes, transportes, comercio, empresas audiovisuales, azafatas, catering, artes gráficas, seguridad, limpieza. Aparte de todo esto, no olvidar que la celebración de congresos se convierte en una prolífera fórmula para la promoción y posicionamiento nacional e internacional de nuestra ciudad.

Rocío Sáez:“Estamos seguros de que recuperará pronto su actividad”

La concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez, fue elegida a finales del año pasado presidenta de la empresa municipal Cádiz 2000, encargada de la gestión del Palacio de Congresos.

Sáez lamenta que el palacio de congresos de Cádiz se haya visto afectado en su actividad por la pandemia sanitaria tanto en 2020 como en 2021.“Aun así se consiguió mantener el año pasado algunos actos y algunos eventos importantes”.

La también concejala de Medio Ambiente insiste en que este año se hizo otro tipo de “apuesta importante, que, a lo mejor, no repercute en las arcas”. Se refiere la edil a la cesión de las instalaciones para la campaña de vacunación contra el covid, decisión que se tomó de manera unánime en el seno del consejo de administración de la sociedad Cádiz 2000, “básicamente porque nos parecía esencial”.

Rocío Sáez no deja de reconocer que las arcas de la empresa se han visto afectadas por esta reducción de actividad pero, aun así, la concejala tuvo palabras de reconocimiento tanto para el trabajo de la Gerencia como de la propia plantilla del Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz “para que no se vea comprometida la viabilidad de la empresa”.

“En eso siguen trabajando y estamos seguros de que el palacio de congresos va a recuperar sus mejores índices de actividad, algo que no sólo será beneficioso para ellos sino para el propio palacio, para la empresa Cádiz 2000 así como para la ciudad y concretamente para el entorno más inmediato del recinto”.