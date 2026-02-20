Cortes de tráfico este sábado 21 de febrero por la Cabalgata del Humor en Cádiz

Un momento de la Cabalgata del Humor de 2025.

Las delegaciones municipales de Movilidad y Policía Local informan que, con motivo del desarrollo de la Cabalgata del Humor incluida en los actos del programa del Carnaval 2026, está previsto que se lleven a cabo cortes de tráfico durante mañana sábado 21 de febrero.

Se realizarán cortes de tráfico mañana 21 de febrero entre las 17 y las 22 que pueden afectar a las siguientes vías: Avenida Duque de Nájera, Avenida Doctor Gómez Ulla, Paseo Carlos III, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Clara Campoamor, Plaza de Argüelles, Plaza de España, Avenida Cuatro de diciembre de 1977 y la calle Lázaro Dou.

Por otro lado, la línea 2 de autobús urbano mantendrá su servicio por el recorrido habitual hasta las 17 horas, momento en el que los autobuses asignados a dicha línea se incorporarán como refuerzo a la línea 5.

El corte de tráfico será realizado por la Policía Local, quién decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la asistencia de público y el desarrollo del evento.

Se ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a peatones, sigan las indicaciones dadas, en cada momento por la Policía Local.