Los cortes de tráfico previstos por la Cabalgata de Reyes Magos 2024 en Cádiz

Desde las delegaciones municipales de Policía Local y Tráfico del Ayuntamiento de Cádiz se informa de que, con motivo del desarrollo de la Cabalgata de Reyes, el próximo viernes 5 de enero quedará cortada al tráfico la avenida principal a la altura de la Avenida de La Coruña, siendo desviado el tráfico de entrada a la ciudad por la dicha vía hacia la Avenida de la Sanidad Pública. En sentido salida de la ciudad, quedará igualmente cortado el tráfico en la avenida principal.

Los cortes de tráfico comenzarán aproximadamente a las 15:00 horas. No obstante, la Policía Local podrá realizar cortes en distintos puntos en función del número de vehículos que exista en cada momento y del avance en los preparativos de dicha Cabalgata.

Del mismo modo, cuando se considere necesario (aproximadamente sobre las 18:00 horas), la Avenida del Puerto también quedará cortada al tráfico en su tramo comprendido entre la Plaza de Sevilla y la Glorieta de los Periodistas. Como alternativa, está previsto que el tráfico de vehículos que provenga de la Avenida de Astilleros o desde la Plaza de la Hispanidad, sea desviado por el interior del muelle comercial mediante unos carriles habilitados para la ocasión, en colaboración con la Autoridad Portuaria.

Así, se recomienda que para entrar o salir de la ciudad durante los horarios de corte de tráfico se circule por el Puente de la Constitución de 1812 o la Avenida de la Sanidad Pública. Y una vez finalizada la cabalgata, la apertura del tráfico se restablecerá progresivamente por tramos una vez acabados los trabajos de limpieza necesarios.

Durante los cortes de tráfico, las líneas del bus urbano 1, 3 y 5, así como la línea Cádiz - San Fernando, realizarán su itinerario por la Avda. de La Coruña, Avda. Sanidad Pública, Avda. Astilleros para finalizar la línea Cádiz – San Fernando en Plaza de Sevilla (una vez cortada la Avda. del Puerto), mientras que las líneas 1, 3 y 5 continuarán por el interior del muelle comercial para finalizar en Plaza de España. La línea 2 también se desviará por la Avda. de la Sanidad Pública y continuará desde la Plaza de España hasta Simón Bolívar, donde finalizará el trayecto. Los autobuses de la línea 7 se integrarán en la línea 2, quedando el Campo del Sur y la línea 7 sin servicio.

Para mayor información sobre la afección a otras líneas de autobús interurbano se puede consultar la página del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz donde ofrecerán nota informativa con los cambios previstos.

Previsión de lluvia

Desde el Ayuntamiento de Cádiz también informan que la previsión de lluvia de la Aemet para el día 5 de enero no alcanza, por ahora, a la jornada vespertina por lo que el parte meteorológico "no afectaría a la salida de la Cabalgata de Reyes".

En el caso contrario, la Cabalgata se suspendería y, al parecer, no hay prevista otra alternativa porque "no hay espacio donde se pueda exhibir que no sea exterior", argumentan.

El horario previsto de salida de la Cabalgata es a las 18.00 horas desde la glorieta Ana Orantes. Desde allí recorrerá avenida Cayetano del Toro, avenida Ana de Viya, avenida Andalucía, Cuesta de las Calesas, San Juan de Dios.

A su llegada a la plaza San Juan de Dios está prevista en torno a las 20.30 horas está previsto un espectáculo de luces y color. Además, los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real saludarán desde el balcón del Ayuntamiento a las 21:00 horas.