Las noches cortasEl ciclo de cortometrajes de ficción Alcances fuera de Alcances regresa un año más al Baluarte de la Candelaria

Curioso. Mientras que las cifras de asistencia de los últimos Alcances descendían, el público de Alcances fuera de Alcances no ha parado de crecer. No, no es justo culpar al giro hacia el documental del festival (de hecho, ese cambio de rumbo lo salvó), pues con la última etapa dedicada a la ficción tampoco tuvo demasiada suerte con el respetable. Así que, quizás, sólo el verano, un techo plagado de estrellas y unos paños de piedra BIC por paredes puedan explicar que los cinéfilos y disfrutones del lugar no falten cada año a las sesiones del ciclo de cortometrajes de ficción que hoy comienza en el Baluarte de la Candelaria.

¿La mecánica? Calcada a años anteriores. Gran pantalla, hileras de sillas, entrada libre, una urna para depositar el voto al trabajo que considere merecedor del Premio del Público al Mejor Cortometraje de Ficción (1.000 euros y Caracola Alcances) y dos programas de proyecciones que se repiten durante dos lunes cada uno. Lunes de cine, una buena forma de hacer más llevadero el día más trabajoso de la semana. El día de la noche en corto que, a tenor de la calidad de la oferta, se hará corta a los asistentes.

Así, la variedad de estilos y géneros caracteriza a una programación que comienza esta noche con seis cortometrajes que se volverán a repetir la noche del 20 de agosto.

La comedia Tomasito (donde el despido de un veterano empleado parece más complicado de lo que pueda parecer), el drama Tarde para el recreo (la celebración de un gol entre dos amigos puede dar para mucho), el drama Silencio por favor (en la que la rutina de una familia con un hijo con parálisis cerebral se ve trastocada por un pequeño accidente), la comedia El atraco (¿qué ocurrirá cuando la crisis llegue a su apogeo y haya más atracadores que tabernas?), el drama El alquiler (sobre la relación de una pareja que deciden ser padres a través de la maternidad subrogada) y el thriller La teoría del sueño (con dos habituales protagonistas, el amor y la venganza) componen el cartel del primer programa de Alcances fuera de Alcances.

El ciclo contará con un segundo programa, que se proyectará los lunes 13 y 27 de agosto, integrado por los cortometrajes de ficción Compatible (una pieza de ciencia ficción de Pau Bacardit), Matria (un drama sobre la relación de una mujer con su hija y su nieta), Acogida (donde nada es lo que parece en casa de un matrimonio que quiere acoger), Tener o no tener (drama social sobre la conciliación familiar y laboral), Fugaces (comedia romántica) y Seattle (un drama amoroso).