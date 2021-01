"Es normal que por las reuniones en las fiestas navideñas pudiera haber un repunte pero todos sabemos que a partir del 7 de enero eso se acababa. Entonces, ¿a qué vienen estas medidas?". Antonio de María, presidente de la patronal de los hosteleros Horeca, volvía una vez más a mostrar su decepción por las nuevas restricciones anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que afectan de lleno a la hostelería. De este modo, los bares y restaurantes tendrán que volver a cerrar a las seis de la tarde, mientras que las cafeterías podrán hacerlos hasta las ocho.

De María ha asegurado este viernes que "la Junta vuelve otra vez a lo más cómodo y si vemos el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) de mañana y le quitamos las reducciones de la hostelería, prácticamente seguiría todo del mismo modo".

A juicio del presidente de los hosteleros gaditanos "hay algo muy grave y es que mientras que nosotros tenemos que cerrar a las seis de la tarde, en la plaza de enfrente, en la playa o en otros lugares quedan para consumir cervezas o copas en los casos más comunes y otros incluso en chalés o apartamentos". Asimismo, recuerda, que "por las noches la gente puede quedar a cenar en domicilios. De este modo, están sacando a la gente de los lugares donde más se pueden cumplir las normas a otros donde no está controlado". Así, ha asegurado que "se mantienen los focos de contagio que hacen la competencia desleal a la hostelería. Le dan una cachetada a la hostelería".

De María considera que, en este caso, "lo más lógico sería ir hacia un toque de queda a las seis o seis y media de la tarde para que todo el mundo estuviera en sus casas durante dos semanas o lo que se considere". Así, a su juicio, no daría lugar a contradicciones como que los comercios abran hasta las ocho y que el toque de queda sea hasta más tarde y, por lo tanto, permita la movilidad de las personas.

Horeca lamenta que "se tome a pie juntillas los informes que se hacen desde Sanidad pero no se tengan en cuenta los de los distintos sectores". Por ello ha afirmado que se encuentran "muy descontentos" y ha añadido que "estamos en manos de personas que no tienen la capacidad de organizar la sociedad desde su responsabilidad y me refiero a los señores de Sanidad".