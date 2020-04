Renfe ya tiene preparado el tren para traer enfermos de coronavirus a Cádiz

Renfe ya tiene preparados los trenes medicalizados para trasladar a enfermos de coronavirus entre todas las comunidades del país si fuera necesario. En un principio se ha planteado, en Andalucía, el uso de este medio de transporte para traer a pacientes a los centros médicos de Cádiz y Huelva, que se encuentran menos saturados que en otras provincias de la región.

Estos trenes cuentan con la peculiaridad de ser híbridos, lo que permite la máxima versatilidad para circular por la práctica totalidad de la red ferroviaria. No hay que olvidar que en la provincia de Cádiz se funciona con la red de ancho español, por lo que los tradicionales AVE no podrían ir por la misma, al circular por el ancho europeo.

Desde Renfe se indica a este diario que por el momento no tienen instrucciones sobre las poblaciones a las que se va a ir en estos trenes medicalizados y que los mismos "están preparados para utilizarse cuándo y dónde determinen las autoridades sanitarias".

Cada tren tiene capacidad para 24 pacientes.

El Ministerio de Sanidad ya ha realizado una prueba para ver la viabilidad técnica de este transporte, que se realizó en la estación de Atocha de Madrid. El ministro de Transportes, Ábalos, destacó este servicio y expresó la necesidad de seguir ayudando al sector del transporte.

También anunció que Adif ha extendido la suspensión del cobro del alquiler a todos los locales e inmuebles arrendados no situados en estaciones de viajeros e inmuebles arrendados no situados en estaciones de viajes y también a los inmuebles y terrenos alquilados no situados en estaciones de viajeros. En Cádiz capital Adif cerró acuerdos en su día para habilitar una zona gastronómica en la antigua estación ferroviaria y un hotel sobre el edificio del vestíbulo de la estación, aún por poner en marcha ambos.