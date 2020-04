Cádiz, la ciudad que sonríe, ahora lo hace detrás de una mascarilla. Gaditanos de espíritu y socialmente latinos, sus habitantes se relacionan y comunican no solo con la palabra sino que el acto de hablar y escuchar se enfatiza utilizando también el tacto y la cercanía. El gaditano necesita de otros gaditanos para vivir y por extensión para todas las actividades vitales que eso conlleva, por eso no entiende esta ciudad sin bares ni playa, sin pasos, sin iglesias ni curas, sin coplas, sin fútbol y sin cadistas: excusas, como ya he dicho, para compartir espacio y tiempo con sus convecinos.

Una ciudad vacía, no puede ser de Cadi... aunque esperemos que pronto lo sea. Entretanto, atentos a una ciudad que se sueña a si misma.