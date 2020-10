Madrid es uno de los lugares donde hay más gaditanos viviendo. Ellos también se ven afectados por la situación que se vive por la pandemia y la nueva declaración del estado de alarma.

Uno de los gaditanos que trabaja y reside en la capital de España es Manuel Galvín, que afirma que “es inevitable no sentirse un poco desconcertado con estas últimas semanas en Madrid. Estos tiempos son ya de por sí duros como para que existan ciertos comportamientos casi infantiles por parte de las autoridades”.

Galvín reconoce que “en realidad, sales una tarde por Madrid y ves más normalidad de lo que puede llegar a pensarse desde la lejanía. En mi caso, que vivo junto al parque del Retiro, observo normalidad por la calle. Por ejemplo, por allí siguen los patinadores, corredores y las familias pasando las tardes. Por supuesto, siempre cumpliendo con las recomendaciones básicas: distancia, mascarilla, gel. También es cierto que tanto yo como mi pareja tenemos la suerte de teletrabajar y no tenernos que enfrentar al caos del metro y a esas incongruencias diarias a las que te obliga Madrid”.

Con respecto a lo que viene por delante, “en principio, no creo que varíe mucho la cosa respecto a lo que ya estamos viviendo estos días. Imagino que podremos seguir yendo al supermercado, que los bares no cerrarán y que los parques se quedarán abiertos. Eso sí, es probable que haya un control más duro de horarios y de aforo. Aunque, como siempre, todo esto es suponer”.

Lamenta que estén “ muy desestabilizados y es una pena. Al final, los que pagan con esa desestabilización en la que vive la Comunidad de Madrid es la ciudadanía: afectados por covid, profesionales de la sanidad, trabajadores, dueños de negocios pequeños y medianos. Sin ir más lejos, ayer la dueña de un bar del barrio me comentaba que estaba un poco nerviosa porque no sabía si enfocar el puente a por todas (con todo su personal) o bajo mínimos y esperando restricciones más duras”.

Manuel Jiménez trabaja en el sector de la hostelería, encontrándose actualmente en Erte. Para este gaditano no es momento de politizar, “Lo importante es salvar vidas, es cierto que la gente sigue enfermando y sigue hospitalizándose, ahora mismo tengo conocidos en el hospital. Lo que no es normal es la guerra entre partidos políticos y la división de la ciudadanía. No es momento para conflictos”.

Marisa González es una gaditana que trabaja como profesora de lengua en un instituto público de secundaria de Madrid. “Me parece estupendo esta medida si la comunidad de Madrid no ha tomado ninguna y si estamos cada vez peor. Es lógico que se decrete el estado de alarma”. En cuanto a al salida de madrileños de la comunidad para pasar el puente afirma que es “una irresponsabilidad, aunque viendo el nivel de nuestros políticos a nivel autonómico, no me extraña que haya ocurrido esto, un llamamiento a la irresponsabilidad general”. En su caso, “nos quedamos en casa los cuatro”, dice esta gaditana, que vive con su marido y sus dos hijos en la capital.

Un portuense que trabaja en Madrid afirma que incluso con la declaración del estado de alarma augura que “la ciudad se quedará este fin de semana vacía por la mala planificación de los políticos”. Ya este viernes se han producido algunas salidas y hay gente que ha cambiado sus planes y ha optado por realizar reservas en alguna casa rural o en otras ciudades, y que incluso se arriesgarán a ser multados para salir de la capital de España. “Es la cultura del madrileño, hacerse un viajecito, ningún madrileño se queda un puente en Madrid. La gente está harta de estos cambios”.

El coronavirus ha afectado en allí de forma directa e indirecta a muchas familias, con numerosas víctimas. “Aquí vivimos tal drama que todos tenemos a alguien cercano que ha fallecido. A todos nos ha tocado el Covid de cerca”, afirma este portuense, que pasó la enfermedad junto a su mujer y estuvieron enfermos durante 58 días.

Almudena Mateo reside desde 2006 en Madrid y trabaja, al igual que su pareja, en la sede central de una compañía de seguros. Asegura que hace tiempo había previsto que la próxima semana estaría en Cádiz con su hijo “pero viendo como venían los acontecimientos, decidí anularlo”. Afirma que en principio “no va a cambiar mucho la situación con lo que ya teníamos estos días atrás”. Eso sí, cree que este segundo estado de alarma “es un golpe moral importante porque vemos que todos los esfuerzos que hemos hecho no han servido y lo peor es que los políticos no hacen nada”.