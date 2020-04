No es tiempo aún para pensar en el Carnaval 2021. Eso lo tienen claro los carnavaleros confinados por el coronavirus a pesar de que ahora cuentan con más horas libres para plantear ideas. Algún esbozo, alguna consulta, poca cosa. Pero crear, lo que se dice crear, más bien poco. Por lo demás, la vida transcurre en sus hogares entre series, películas y recetas. Y, ojo al dato, dos de ellos han perdido peso.

El confinamiento de José Manuel Pedrosa, músico y director del coro ganador en las dos últimas ediciones del COAC, tiene mucho que ver con su pasión, la música. Y así, realizando unos arreglos a unos tangos antiguos, surgió la idea de exponerlos en el grupo de guasap del coro y preguntar a qué agrupaciones pertenecían. Esto dio paso a un concurso de preguntas y respuestas de Carnaval “que nos ha tenido embromados desde que empezó todo esto”. No ha aprovechado el encierro para pensar en el coro de 2021. “No es tiempo todavía ni estoy motivado”, advierte.

Los días para Pedrosa pasan, por ejemplo, ante el televisor. “No he visto más series en mi vida. Ahora estoy liado con 'La Casa de Papel' y ya he visto 'Toy Boy'”, dice. También se atreve en la cocina con “postrecitos cofrades y algún guiso, cosas que no hago habitualmente por las prisas”. Otros momentos los utiliza para “editar y retocar fotos de Semana Santa de años anteriores que se quedan ahí un poco olvidadas en las tarjetas” o para leer “libros de Julio Muñoz Gijón, que son novelas policíacas que se desarrollan en Sevilla”.

Nandi Migueles vive solo. “Por eso tengo tiempo para hacer de todo”, explica. Por ejemplo, poniendo en orden su casa. La hora de bicicleta estática no hay quien se la quite. Y en la cocina se esmera, a pesar de tener que guisar solo para él. “Soy buen cocinero e intento hacer cosas elaboradas. Hoy estoy preparando una musaka, que tiene su trabajo. Normalmente si vives solo tiendes a comer mal, pero yo no me lo puedo permitir porque tengo diabetes", aclara.

El líder del coro de Los Niños, este año tercer premio con ‘Creaciones S.A.’, reconoce que se está acostando y levantando tarde. Ha estado leyendo el libro 'Ciento volando de catorce', poemas de Joaquín Sabina. “Y hace poco puse el disco 'Al alba' de Aute para homenajearle”, apunta. Para no perder contacto con su familia tira de videollamadas. “Tenemos un grupo los Santander que nos lanzamos retos y nos lo pasamos muy bien”, cuenta. En cuanto al Carnaval, sí está “buscando ideas, escuchando cosas, a ver si sale una idea clara durante el encierro”. Curiosamente, no ve claro “ni que se vayan a iniciar los ensayos en septiembre con normalidad” a causa del coronavirus.

“Trabajo durante la mañana, desde temprano”. A José Antonio Vera Luque, primer premio de chirigotas 2020 con ‘Los Cadizfornia’, tener esta rutina de teletrabajo como empleado del Negociado de Multas del Ayuntamiento de Cádiz le ayuda a que los días no se hagan tan pesados. Aparte, dice que “intentamos organizar las cosas en casa con horarios. Y hago mi tabla de gimnasia de toda la vida, que si no me duelen las piernas”. Se está cuidando, al contrario que mucha gente en este confinamiento. “He perdido un kilo. Antes del estado de alarma casualmente acudí a un dietista, estoy siguiendo el plan y manteniéndome. Voy a destacar por salir del encierro más delgado”, confirma. Vera asegura estar descubriendo la comida sana, “aunque una vez a la semana nos damos un homenaje con sus papas fritas por derecho”.

De Carnaval, nati. “Un año normal en estas fechas no pienso en el año siguiente. Solo apunto cosas que se me ocurren, pero ya habrá tiempo para mirar algo cuando pueda reunirme con el grupo”, destaca. Más allá de lo anteriormente dicho, el chirigotero tira de series. Por ejemplo 'You', de Netflix. “Y cine español, unas cuantas de Daniel Sánchez Arévalo. Sobre todo comedia, para reírnos un poco”, comenta. Hay tiempo para todo. Porque como bien dice “quien se aburre es porque quiere”. Ocupaciones al margen, no olvida lo que está loco por hacer cuando acabe esta pesadilla. “Lo que más echo de menos es la playa, a ver cuándo podemos volver”, concluye.

El cuartetero Ángel Gago, este año segundo premio con ‘Vida y obra de Juan Carlos I, bajo D’, sentencia antes de empezar a dialogar con el redactor. “Estoy hasta los h… de la canción Resistiré”. Ahí queda eso. Instalado en un horario eterno de fin de semana, relata que “por las mañanas ayudamos a los niños con las tareas del cole, que por cierto hay que darle un aplauso a los profesores, aunque manden tareas como para que el niño salga del confinamiento ya como notario. Y hacemos las labores de la casa”.

Cuenta que en la tele ven “pocas noticias para no agobiarnos, con tanta curva, y muchas series y películas”. Ha dejado de ver la serie 'Peaky Blinders', “que las dos primeras temporadas estaban muy bien, pero la tercera era ya un rollazo”. “Me gustó mucho 'The Crown', la de la Reina de Inglaterra, y un documental de Netflix sobre los Windsor. Y en películas, 'Quien a hierro mata', 'Green book', 'Invencible'…”, enumera.Sobre asuntos gastronómicos, Gago confiesa que “no nos estamos hartando de comer, la verdad. No hay ansiedad porque no es plan de salir de aquí como un sollo. Hombre, no me falta mi cervecita y mi vinito, que me he aficionado al Maestranza semidulce”. Aunque no es muy de hacer deporte, afirma que ha desempolvado “la máquina Vibromax que compré hace tiempo y que hasta ahora servía para colgar ropa”.

En definitiva, apunta que “no lo estoy llevando mal, la verdad. Tengo un perro y un escampao grande frente a mi casa aquí en San Fernando y cuando lo bajo al menos estiro las piernas”.

“Aprovecho para escribir cosas y retomar proyectos, guiones que en algunos casos tenía escondidos en un cajón desde hace años”. El Selu, en su más que idílica azotea, pasa los días echando de menos sus incursiones en el bar San Felipe, cercano a su domicilio de Benjumeda. “Y he vuelto a pintar, siguiendo los videos tutoriales de Cecilio Chaves”, apostilla. El autor de ‘Estrés por cuatro’, cuarto premio de chirigotas en el Falla este 2019, aprovecha para hacer “un poco de gimnasia. Intenté andar dando vueltas en la azotea pero me sentí como Papillón en la cárcel”, dice entre risas.

El confinamiento, habitualmente sedentario, ha surtido en su físico el efecto contrario. “He perdido barriga desde que no salgo. En la calle siempre se alterna y se toma uno un par de cervezas, por no hablarte del ensayo de la chirigota, que es un no parar. Me tomo una al mediodía y otra por la noche. Estoy comiendo bien”, asegura. En el ámbito televisivo se ha “enganchado” a la serie 'La Casa de Papel'.

El autor del tercer premio de comparsas, ‘Los encaidenaos’, aprovecha las mañanas “para ayudar a los niños con las tareas y hacer las cosas de la casa”. Asegura Kike ‘Remolino’ que no suele ver series, “pero al estar más tiempo en casa sí he podido seguir alguna como 'Las chicas del cable'. Ahora estoy con 'La Casa de Papel', con la cuarta temporada”. ¿Hay sitio en su día a día para pensar en la próxima comparsa? Responde Kike que está “mirando cosas para el año que viene, sin prisas, alguna idea, algún tipo, que esto sí lo hacía yo en junio o julio, pero no me gusta ponerme tan pronto a hacer el pasodoble”.

Cuenta el coplero que ha estado “de bajón” hace poco porque su hermana dio a luz y no ha podido verla a ella ni al bebé, por aquello de las restricciones en los hospitales para evitar contagios. “Ha sido un sinvivir. Conozco a mi sobrino por fotos”, lamenta. Remolino también envía felicitaciones en video a aficionados al Carnaval que cumplen años. “He enviado uno a una aficionada que está en Madrid, infectada de coronavirus. Me lo paso bien animando a la gente en estas fechas tan duras”, admite. Y activo en las redes sociales, afloja habitualmente sus contenidos carnavalescos en Semana Santa “por respeto y para dar su sitio a los cofrades”.

De perder peso no hay noticias, “aunque sí pongo más mimo en la elaboración de las comidas, porque ya se sabe que el trajín diario que teníamos antes de la pandemia no te permite tanta paciencia para cocinar”. Sin embargo, concluye que está desayunando “con tiempo, sin bulla, como en los hoteles. Con su bacon y su zumo de naranja”.