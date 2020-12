Pese al intenso frío de una mañana soleada de diciembre, cientos de gaditanos y residentes en la ciudad –concretamente 484, menos de la mitad de las 1.001 personas citadas– acudieron a la cita de la Consejería de Salud para un cribado masivo de Covid-19 en Cádiz mediante test rápido de antígenos, el último que se efectuará este año en la provincia. Ninguno dio positivo. Una respuesta de responsabilidad social la de todos los asistentes, que no dudaron en colaborar con una medida preventiva que se perfila fundamental en el seguimiento de la pandemia, y en alentar a la participación en este tipo de medidas. Aunque entre algunos hubo alguna duda inicial, al llegarles el SMS justo el 28 de diciembre, Día de los Inocentes.

Es el caso de Jesús Manuel Domínguez Vera, un joven pedagogo que estuvo trabajando en Edimburgo y en la hostelería y que ya planea unas oposiciones. “Pensé que era una inocentada, pero mi chica, que es farmacéutica, enseguida me aclaró que no, que es que formaba parte de la muestra. Me han dicho que si soy positivo me llamarán mañana mismo [por hoy] y que si no, no lo harán”, comentaba a la salida de la unidad móvil. Jesús Manuel está especialmente concienciado con las medidas de prevención y se mantiene prácticamente confinado. “Lo hago porque mi madre acaba de superar hace poco un cáncer y tengo que cuidarla mucho”, confiesa.

Lo mismo le sucedió a María del Mar González, que trabaja con menores y familias. “También pensé que era una inocentada, pero después ya vi que no, que es que me había tocado el premio gordo. Es una suerte que me hayan llamado, por supuesto, pero vengo nerviosa porque no me resulta agradable la prueba, la verdad”, dice antes de entrar al laboratorio móvil. “Al final no era para tanto”, confiesa a la salida.

Más allá de la anécdota, el cribado se desarrolló sin incidencias destacables, salvo que la unidad móvil no pudo instalarse en el patio de la antigua Casa del Niño Jesús, como estaba previsto, porque el camión no podía maniobrar en ese espacio. Al final, quedó aparcada al pie del arco de las Puertas de Tierra de salida del casco histórico.

“Por ahora va todo bien. Ha venido mucha gente a primera hora de la mañana”, contaba en torno a las 10:30 Rosario López, una de las técnicas de laboratorio encargada de las pruebas. “Sobre las 11:00 se suele apalancar un poco y luego se reactiva a partir de las 12:00. Llevaremos entre 70 y 100 pruebas. En otras poblaciones han asistido entre un 50% y un 60% de las personas avisadas por SMS. Y es que los mayores no suelen ver los mensajes y luego hay gente que decide no hacerse la prueba, una decisión que respeto, pero que no comparto, porque es gratuita y es un minuto lo que estás aquí dentro. Rechazarla es una tontería porque igual después te la vas a tener que hacer por tu cuenta. Y ahora, en estas fechas tan señaladas, conviene saber que eres negativo”.

“Ya han asistido unas cien personas”, confirma a la misma hora Isabel López, una de las ocho vigilantes informadoras Covid contratadas por el Ayuntamiento. “Todo se está desarrollando con normalidad y está yendo muy ligero”, asegura. Su labor fundamental es informar en plena calle sobre el uso de las mascarillas y evitar aglomeraciones. “Algunas personas nos responden mejor que otras, hay de todo”, confiesa.

Saray Leal tampoco dudó ni un momento someterse al test. Esta es la segunda prueba que se hace. “Creo que es bueno contribuir a que se se sepan los índices de contagio que hay entre la población. Trabajo en la hostelería, que está atravesando un año muy duro, pero es donde creo que se están tomando más medidas de prevención. Espero volver a dar negativo”, dice convencida. Y así fue.

“Yo es el cuarto test ya que me hago”, reconoce Ángel Sanabria. “Trabajo muy cerca de aquí, de cara al público. Además, mi mujer es sanitaria y cada vez que tiene una alarma en su trabajo se tiene que hacer la prueba y detrás voy yo y toda la familia. Veo que la situación en Cádiz se está poniendo complicada, así que las Navidades, en familia y nada más”.

“Voy a soñar con el algodón...”, bromea entre risas Isabel Fernández, conforme baja las escalerillas del camión. “No he dudado en ningún momento que tenía que venir. Yo estoy a tope con todas las medidas de control y prevención de la pandemia, incluida la vacuna, claro está. De esto hay que salir. Las personas tenemos que estar concienciadas de que las mascarillas, la higiene de manos y el distanciamiento social son necesarios y todos debemos de colaborar a tope”, concluye Isabel.