El coronavirus, los besamanos y los besapiés en Cádiz: lo que diga el Ministerio

La Junta no prevé por el momento adoptar de medidas de control sanitario, ante el coranovirus, en actos cofrades que, como los besamanos y besapiés, son ya habituales en las fechas de la Cuaresma acumulando todos ellos la presencia masiva de personas.

Isabel Paredes, delegada provincial de Salud, indicó este mañana que todo está en manos del Ministerio de Sanidad, que es el que marca los protocolos a seguir con la propagación del virus, aunque hay algunas diocesis, entre las que no está la de Cádiz, la que ha dictado sus propias normas en lo que respecta a diversas celebraciones religiosas.

En cuanto a la Semana Santa, afirmó igualmente que "es precipitado hacer un análisis de lo que va a pasar en un mes, porque vivimos el día a día".

La delegada no aportó datos del número de personas que habían sido atendido hasta ahora en los centros sanitarios gaditanos ante la posibilidad de haber contraído en coranovirus, dejando claro que sólo se dan datos de los casos positivos, que hasta ahora no se han producido. Igualmente tampoco se aportaron datos del descenso o no del uso de los servicios de Urgencias en los hospitales gaditanos.