Copas muy gaditanas en las Campanadas de TVE y Telecinco

“Muy ilusionada”, “más bien, pletórica”, Alejandra Curiá, la mujer tras la emblemática firma gaditana Curiá Grabador, estará muy presente en las Campanadas de este año. “Más que nunca, por partida doble”, se congratula la empresaria que no sólo se encarga, por quinto año consecutivo, del diseño y grabado de las copas con las que se brinda por el año nuevo en la retransmisión de Televisión Española sino que, además, realiza por primera vez este trabajo para el hito del 31 de diciembre que emitirá Telecinco.

“Desde luego un poco la iniciativa viene de ahí. Como se anunció que las Campanadas de la cadena este año las daría una gaditana de pro como es Paz Padilla y, además, en Vejer, pues vi la oportunidad y me intenté poner en contacto con Telecinco. Efectivamente, no hubo manera pero antes de tirar la toalla acudí al Ayuntamiento de Vejer y allí me dieron cita con alcaldía. Presenté la idea y, bueno, fue bien recibida”, explica Curiá que suma nuevo reto a su ya tradicional compromiso con la cadena pública.

De esta forma, en Curiá Grabador han trabajado en dos pares de copas “con diseños diferentes” pero “ambas muy modernas y grabadas para la ocasión con distintos motivos y con los nombres de los presentadores”, adelanta. Y ha sido esta “personalización” nominativa la que provocó que durante la tarde del 29 de diciembre se tuviera que hacer un envío de urgencia a Madrid porque una de las presentadoras, Ana Obregón, dio positivo en covid con lo que, finalmente, será Jacob Petrus quien dé las Campanadas junto a Anne Igartiburu. “Al menos hemos tenido margen para hacer el nuevo grabado y que lleguen a tiempo”, respiraba Curiá que se ha inspirado “en el reloj de la Puerta del Sol” para estas copas. “El pasado año utilicé una especie de hilo de estrellas que a modo de sonrisa las adornaban, pero para 2022 pensé en combinar un reloj clásico con una copa de vanguardia”, detalla su artífice.

Para el brindis que desde la provincia de Cádiz realizarán Paz Padilla y Carlos Sobera se ha escogida “una copa alta, de 27 centímetros, muy elegante y donde podremos leer tallado Feliz 2022 desde VEJER utilizando el emblema de la ciudad, el que aparece en el lema Vejer, te cobija”, relata la emprendedora que desde su taller de la calle San José ha diseñado las copas que han sido grabadas “mediante tecnología láser de alta precisión e intensidad”.

Para Alejandra Curiá que sus copas sean las protagonistas del primer brindis del año es “un orgullo” y “un sueño cumplido”. “La verdad es que cuando veía las Campanadas desde casa siempre pensaba, qué bonito sería que mis copas estuvieran ahí. Así que hace unos años lo intenté, me puse en contacto con Televisión Española, enseñé mi trabajo y lo conseguí. Y, afortunadamente, siguen contando conmigo”, explica la gaditana que reconoce la “visibilidad” que le ha dado este evento televisivo a su marca. “Aunque económicamente no sabría qué decirte, sí es cierto que hay gente que viene durante el año a nuestra tienda en Cádiz a buscarnos porque sabe que hacemos las copas de Fin de Año. Este año, por ejemplo, han venido gente de Madrid y de Asturias”, asegura la gerente de Curiá, que en este 2021 ha sido finalista en los premios AJE a la Mejor Trayectoria Empresarial y su empresa seleccionada como una de las 12 pymes de referencia, como empresa tradicional adaptada al mercado actual, que han participado en el Mercado navideño del Palacio de Santa Barbara de Madrid.

“Ya sólo me queda desear que este brindis por partida doble le traiga a los gaditanos mucha ilusión y mucha esperanza para 2022”, anhela la empresaria.

Una firma con más de 60 años de historia

Aunque Alejandra Curiá conduce Curiá Grabador desde 2006, esta empresa gaditana cuenta con más de 60 años de historia ya que Ricardo Curiá fundó la firma en 1960. “Cuando mi abuelo se jubiló yo ya había terminado Ciencias Ambientales pero me dio mucha pena que el negocio se perdiera así que asumí las riendas”, rememora la nieta que puso la empresa en el siglo XXI.

“No se trataba sólo de mantenerla sino de hacerla fructífera por lo que le dimos una vuelta de tuerca”, confiesa la empresaria que asegura que “el principal cambio” fue vender en Amazon lo que ha provocado que su negocio crezca “exponencialmente”. “Ahora salen del taller unos 100 envíos diarios para toda España. Si hubiera esperado sólo a quien pase por San José, el negocio ya habría cerrado”.