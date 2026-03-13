El convenio del nuevo hospital de Cádiz se malogra de nuevo

Es como una maldición. La firma del convenio del nuevo hospital de Cádiz peligra otra vez. El Gobierno andaluz no puede suscribir un convenio con otra administración si antes no ha firmado un protocolo de intenciones, pero este documento carece de obligación jurídica y presupuestaria. Este impedimento es nuevo, recientísimo, se deriva de un acuerdo del Consejo del Gobierno andaluz del 10 de diciembre pasado. Ante esto, que no era conocido por las partes, fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que no están dispuestos a participar en lo que entienden es un acto electoral sin ningún respaldo.

El convenio para al construcción del nuevo hospital de Cádiz pasó la semana pasada por todas las administraciones implicadas, el Ayuntamiento de la ciudad, el Ministerio de Hacienda, la Zona Franca y la Consejería de Salud. Tal como explicó este diario, las administraciones habían acordado que se construiría en un plazo de ocho años. El proyecto ideado hace casi dos décadas tomaba cuerpo, pero en la Consejería de Salud se detectó un problema hace unos días. Un acuerdo de este departamento, respaldado por el Consejo de Gobierno andaluz el 10 de diciembre, establecía cuál es el protocolo para firmar un convenio con una administración pública. Entre los requisitos figura que antes se debe rubricar un protocolo de intenciones.

El consejero de Salud, Antonio Sanz, llegó a valorar el acuerdo anterior como un paso definitivo, pero después han surgido los problemas. El hecho de que fuera un acuerdo de hace sólo dos meses y medio ha provocado un malestar en el Ministerio de Hacienda y ha levantado las suspicacias sobre las intenciones de la Junta. Fuentes del Gobierno andaluz reafirman su compromiso con la construcción del hospital, pero este retraso pondría en riesgo el proyecto.

El Ministerio de Hacienda está dirigido por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que deberá dejar el departamento en un plazo de un mes y medio para presentarse a las elecciones andaluzas. Sin ella en el Gobierno central, el acuerdo puede peligrar.

Para la construcción del hospital, la Zona Franca, que depende de Hacienda, cede a la Consejería de Salud los antiguos terrenos de Construcciones Aeronáutica con el compromiso de levantar el centro sanitario en un plazo de ocho años.

Este nuevo retraso ha creado una preocupación muy grave tanto en el Ayuntamiento como entre los grupos municipales que ansiaban que se desbloquease el nuevos hospital. Los grupos de la oposición de izquierdas sostienen que la Junta de Andalucía no tienen voluntad de construir el centro sanitario.