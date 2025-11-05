Conferencia de García León sobre la independencia de Estados Unidos

La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz, en la plaza de San Antonio acoge hoy miércoles, 5 de noviembre, un acto de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras y de la Real Academia de las Ciencias y las artes Militares. Se trata de la conferencia de José María García León, historiador y académico, titulada ‘El Conde de Aranda y la independencia de los Estados Unidos’. Comenzará a las siete de la tarde. El acto se enmarca dentro del ciclo dedicado al 250 aniversario de la participación de España en el histórico proceso de independencia del norte de América.

La clausura del acto correrá a cargo de Enrique García-Agulló, director de la Academia gaditana.