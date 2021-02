Cómo concentrarse para estudiar

Debido a la pandemia y la necesidad de aislamiento, hoy se está registrando un aumento en la cantidad de casos de lesiones y malestares producidos por el sedentarismo. Actividades como el estudio sostenido y el trabajo en oficina pueden producir lesiones graves si no se cuidan la postura de la espalda y cuello. Sin embargo, existen alternativas. Las sillas ergonómicas, por ejemplo, cumplen la función de cuidar la postura y prevenir malestares asociados con el estudio prolongado. Existe un catálogo muy completo de modelos y especificaciones en 10sillas.com te invito a que visites esta web, ellos nos ayudaron a construir este artículo en base a su experiencia

Mejores sillas para estudiar

La actividad académica requiera de largas horas de lectura, concentración y práctica. Las condiciones ideales para sostener en el tiempo dicha actividad y lograr un nivel de concentración que se traduzca en resultados observables varía según la persona.

Pasar mucho tiempo sentado, ya sea estudiando o trabajando, puede producir dolencias y también deformaciones en los músculos dorsales y pectorales, lo que a su vez puede desembocar en dificultades en otros aspectos, tales como la respiración y la digestión y producir agotamiento. Pero no contar con un soporte apropiado para la columna y cuello produce también un deterioro en la capacidad de concentración y en la productividad.

Las sillas ergonómicas son hoy el remedio más completo contra esta clase de afecciones, puesto que se diseñan con el propósito de corregir las posturas durante el uso sostenido —no será lo mismo si uno trabaja en una oficina que si estudia o juega a los videojuegos—. Existen muchos modelos y marcas de sillas en el mercado, aunque uno debe tener en cuenta sus necesidades particulares a la hora de elegir una.

En el caso del estudiante, la silla debe tener como principal función el soporte lumbar y cervical durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, la mejor silla será aquella que pueda distribuir el peso de manera uniforme, brindando soporte en la parte baja de la espalda. Debemos tener en cuenta la altura de la silla en relación con nuestra propia altura, puesto que debe poder ajustarse para permitir la flexión de las rodillas y que las plantas de los pies toquen el suelo.

La Songmics OBG56BJ es una buena elección si uno quiere invertir en un estudio óptimo:

Es muy completa, duradera y relativamente económica.

Las proporciones y el diseño de la moldura principal funcionan de manera conjunta para asegurar que la columna se encuentra en la postura correcta —tiene respaldo curvo y cojín para la cervical—.

Cuenta con un recubrimiento de alta calidad y su interior está relleno con espuma de alta densidad, por lo que también es cómoda para tomarse un receso.

Viene con ruedas de poliuretano, capacidad de rotación de 360 grados y la altura del asiento puede ser ajustada a diferentes niveles.

Cómo motivarse para estudiar en casa y lograr concentrarse

Motivarse para estudiar no es sencillo, pero no tiene por qué ser tan complicado. Uno debe buscar lo que le gusta y saber gestionar el tiempo. Debe trabajar con buena luz y en un ambiente donde no haya demasiada interferencia sonora —lo ideal sería que no haya ninguna—. Estudiar durante la mañana es lo que más se recomienda, con plazos bien definidos y objetivos a corto plazo. Se sugiere intercalar intervalos de descanso cada treinta o cuarenta minutos de estudio sostenido, estirar las piernas y realizar pequeñas tareas de corta duración o pequeñas rutinas de ejercicio y estiramiento. En cuanto a la motivación, una buena lista de música puede ser la solución.

Lista de música para concentrarse

Existen muchos estudios sobre las ventajas de la música en distintos ámbitos de la actividad humana. En el caso de los estudios, la música puede tener efectos beneficiosos en cuanto al trabajo cognitivo del cerebro, la concentración y la memorización. Dependiendo del efecto buscado, se pueden considerar tres factores a la hora de elegir la música:

primero, ajustar su duración al periodo de estudio;

segundo, es preferible la música instrumental, pues no te distrae con la letra;

, pues no te distrae con la letra; y tercero, elige un volumen moderado y mantenlo.

Nuestra sugerencia para mejorar la concentración y aumentar la productividad de la hora de estudio promedio es la siguiente:

La música clásica y de piano: reduce el estrés, lo que favorece la abstracción y mejora las funciones cognitivas.

La música instrumental: permite ignorar nuestros alrededores y dedicarnos por completo a lo que tenemos enfrente.

: permite ignorar nuestros alrededores y dedicarnos por completo a lo que tenemos enfrente. Nuestra música favorita: en cuanto a motivación, puede que sea la opción más adecuada, ya que las relaciones sensoriales asociadas a las canciones que conocemos nos permite disfrutarlas sin distraernos

Top 10 canciones que puedes buscar en youtube

Lost for Words. Leslie Miles.

Leslie Miles. Learning. Gareth Riley.

Gareth Riley. Cherish . Reese Willis.

. Reese Willis. Letting Go . Michael Ottosson.

. Michael Ottosson. Lotus -Aron Edwards.

-Aron Edwards. Península- Pio Roque.

Pio Roque. Sapiens -Frantz Langdon.

-Frantz Langdon. Serre Moi -Alonzo Gautier.

-Alonzo Gautier. Capri-Porch Upright.

Top 8 listas de spotify

sonidos de naturaleza

Música instrumental

ondas alfa

piano

bandas sonoras originales

vibes

LOFI

Jazz

Si consideramos que el estudio es también una actividad, debemos pensar en nuestro cerebro como aquel que hace el esfuerzo. Sin embargo, este no puede cumplir con esa función si el cuerpo se encuentra agotado. Un buen grado de concentración viene de la mano de un cuerpo saludable, por lo que se le debe dedicar tiempo y atención para ver resultados en el estudio. Las sillas ergonómicas son un gran paso en la dirección correcta.