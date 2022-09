El nuevo concejal del PP de Cádiz podrá tomar posesión este septiembre

La marcha de Carmen Sánchez como concejala del Ayuntamiento de Cádiz va a ser efectiva este próximo miércoles, cuando el Pleno tome conocimiento de su renuncia. El grupo popular ha logrado que este paso pueda incluirse en el orden del día de la convocatoria extraordinaria en la que se adjudicará el contrato de limpieza, se revisará el PGOU en lo relativo al Cerro del Moro y se votará sobre alguna operación de Tesorería. Y de este modo, si el papeleo necesario se cumplimenta a tiempo, Carlos Lucero podrá tomar posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento en el Pleno ordinario de septiembre, que se celebrará el día 30.

Este escenario va a permitir agilizar una sustitución que en circunstancias normales tendría que esperar hasta el pleno de octubre para hacerse efectiva. Así las cosas, Lucero tendrá a priori siete plenos ordinarios (de septiembre a marzo) para conocer los entresijos del funcionamiento del Ayuntamiento y de la política municipal así como para mostrar sus credenciales y valía para optar a mantenerse en la candidatura que el PP presente en mayo de 2023.

Una vez se haga efectiva la entrada de Lucero, los populares tendrán que reorganizarse para afrontar estos meses finales de mandato. Ya está claro que de momento será Juancho Ortiz quien recupere la portavocía del grupo que él cedió a Carmen Sánchez para que pudiera disfrutar del régimen de dedicación exclusiva (solo habilitado para los concejales del equipo de gobierno y los portavoces de la oposición). No obstante, en el PP no descartan que esto pueda ser objeto de revisión en las próximas semanas, ya que no se puede obviar que recientemente Ortiz asumía también la portavocía de su grupo en Diputación, lo que puede suponer una sobrecarga teniendo en cuenta las responsabilidades profesionales del líder del PP en Cádiz.

Además, el grupo popular tendrá que nombrar a los sustitutos de Carmen Sánchez en los distintos organismos y foros donde esta concejala representaba al partido, sobre todo en el consejo de administración de Procasa. Una cuestión que se decidirá en los próximos días.