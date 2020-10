El comite de la limpieza de las playas denuncia falta de personal para la recogida de los materiales

El comité de empresa del servicio de mantenimiento y limpieza de la arena de las playas de Cádiz, perteneciente a la empresa municipal Cádiz 2000, ha denunciado la falta de contratación del personal, lo que está haciendo que "sea imposible la recogida del material de las playas como pailas, torretas y carpas de discapacitados".

Así, desde la representación de los trabajadores se ha destacado que en la actual temporada de 2020 se han dejado sin cubrir 2.170 horas de contrataciones, "lo que supone que sean 15 jornadas de trabajo para toda la plantilla y poder realizar la recogida de toda la infraestructura en condiciones óptimas". Esta situación la comparan con la que se ha producido en años anteriores, cuando "sólo se dejaron sin cubrir unas 400 horas".

Desde el comité de empresa no entienden que "no se haya realizado las contrataciones oportunas", cuando la pandemia del Covid-19 "ha requerido una mayor carga trabajo", lo que se ha agravado en la playa de La Caleta "por la ausencia de maquinaria limpia playas", por lo que este arenal se ha llevado "más de dos meses sin limpiar", a lo que suma un mayor número de pailas, aunque las playas no han contado este verano con duchas ni lavapiés.

La representación sindical ha resaltado que las playas han contado hasta el pasado fin de semana con un buen número de usuarios, pero el personal que ha estado trabajando es el de temporada baja a pesar de que el Pleno municipal aprobó en septiembre de 2018 la ampliación de los servicios de playa. Esta falta de personal está haciendo que con la llegada de los primeros temporales "es imposible realizar la recogida del material con los efectivos actuales", lo que provocará que "aparezcan los primeros destrozos dado el material que queda en las playas".

El comité ha afirmado que de esta situación "tiene pleno conocimiento la empresa Cádiz 2000". Sin embargo, desde ella solo se les respondió que se iba a intentar la contratación de más trabajadores, lo que "se traduce en una gestión nefasta que repercute en la propia empresa, en los trabajadores, en las playas de la ciudad y, por consiguiente, en los gaditanos y las gaditanas".

Por ello, ha lamentado que "no es nueva esta falta de interés por parte de los responsables de Cádiz 2000, dirigida por el alcalde accidental, Demetrio Quirós, dado que hemos requerido información sobre los gastos de personal, plantilla y facturaciones externas de maquinarias, a las cuales tenemos derecho como representantes, con la callada por respuesta. Por tanto, con una falta de transparencia impropia de una empresa pública seria".

Con todo, los representantes de los trabajadores han exigido que "se cumpla la premisa que se realizó cuando se municipalizó el servicio: mejora en la gestión, mejora en las condiciones y más contrataciones, asumiendo la dirección política y Técnica de Cádiz 2000, así como la decisión tomada en el Pleno municipal".