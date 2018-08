El comercio se reactiva en Astilleros

Durante este verano se ha generado mucho movimiento en la zona de la barriada de Astilleros, concretamente gracias a los nuevos negocios de la avenida de las Cortes. La mayoría de los locales frente a la superficie de El Corte Inglés, debido a los altos precios de sus alquileres, permanecían cerrados, dejando una avenida bastante solitaria. Anteriormente, los locales fueron la tienda de juguetes MGI, que hace muchos años fue un Zara, una tienda de Vodafone, una óptica y una de las tiendas que pertenecía a la cadena Pull and Bear, entre otras.

Los residentes encontrarán proximamente mucha más variedad entre los comerciantes que están decidiendo y probando suerte con sus negocios.

Entre ellas, destaca Carlos León, un centro de cirugía y medicina estética que abrió al público el pasado 19 de junio. Su propietario, el cirujano plástico Carlos León, es el único que ya llevaba varios años como autónomo y que finalmente ha tomado la decisión de trasladar su negocio a esta zona. Tras su apertura, el doctor se siente un poco desbordado al unirse tanto los pacientes de su otra clínica como los nuevos de la zona. "Estoy bastante contento tras tomar esta decisión, uno de los motivos por el que he decidido abrir aquí mi negocio es que la localización es muy buena, gracias al nuevo puente está muy bien localizado para los pacientes que me visitan desde El Puerto de Santa María o Puerto Real. Considero que hay que apostar por nuevas zonas para que tengan cierta progresión, a largo plazo resultará provechoso por su buena accesibilidad", señala el dueño. Respecto al establecimiento, el propietario ha decidido comprar el local ya que los alquileres, aunque se hayan abaratado bastante respecto a otros años, siguen siendo muy altos. "Al ser un negocio en el que ya llevo bastantes años, he decidido apostar y comprar la propiedad", afirma León. También se percata de que hay mucha más afluencia por la zona tras la apertura de los nuevos comercios.

El antiguo local de Pull and Bear después de su cierre de hace dos años aproximadamente, ahora es Congelados Bahía, una empresa que vende distintos productos congelados a granel, el cual abrió el pasado 21 de agosto y que en tan solo pocos días ha tenido una muy buena aceptación. "No nos podemos quejar, vamos poco a poco con los productos conforme va demandando la clientela y parece que ha sentado bien en el barrio", comenta la propietaria.

El local, como los de la mayoría de la zona, es de alquiler. "Es cierto que los precios son elevados pero para poder empezar nos lanzamos a pedir una ayuda al banco para poder afrontarlo", explica la dueña. A pesar de que es la primera vez que trabaja siendo autónoma, la nueva experiencia es aceptada, ya que eligió abrir un negocio de congelados al no existir en la zona una oferta similar.

También le ocurre lo mismo a Jessica García, que se lanza a ser autónoma por primera vez y es actualmente propietaria de un comercio textil llamado Maniki, en el local que antiguamente gestionaba la multinacional telefónica Vodafone. Su apertura fue hace tres sábados y está contando con mucha afluencia. "Al principio tenía un poco de miedo por el hecho de que en esta zona había muchos locales cerrados por el precio de los alquileres, pero lo he afrontado bien. Los vecinos de la zona tenían ganas de que se abrieran locales y esto tuviera más vida, por lo que se les nota contentos", explica Jessica García. Respecto al alquiler del local, el precio irá subiendo conforme pasen los años.

"He decidido abrir aquí porque si me sitúo en una zona más escondida, tengo que hacerme a la clientela del barrio en el que esté para conseguir posicionarme. Prefiero que el local esté bien situado y sea más visible, así a la hora de la promoción será mucho más fácil, además de que he vivido y trabajado fuera mucho tiempo y tenía ganas tanto de trabajar para mí como estar cerca de los míos", explica la propietaria. En cuanto a la aceptación por parte del público, piensa que ha abierto en un mes complicado, pero una vez que empiece la temporada escolar y las actividades extraescolares que se ofertan en la zona, la clientela se asentará mucho más.

Y cercana a esta tienda, en el local que ocupó la firma de juguetes MGI, abrirá un bazar y de grandes dimensiones. Se podrán encontrar desde artículos de menaje de hogar, accesorios de papelería e incluso cachimbas.