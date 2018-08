El comedor de Amigas al Sur reabre con fuerza para 150 personas

El adelanto de la subvención municipal prevista para septiembre ha permitido al colectivo Amigas al Sur reabrir su comedor en el Cerro del Moro, después de estar dos semanas cerrado debido a la falta de recursos para dar de comer a las más de 130 personas que entonces se daban cita cada día para recoger los menús. Ahora, con la reapertura, que se produjo el pasado 20 de agosto, el número de comensales ha aumentado hasta 150 diarios.

La petición de su portavoz, Pepa Fernández, al Ayuntamiento surtió efecto. Amigas al Sur consiguió liquidez para preparar cada día en torno a 150 menús completos. "Hemos reabierto con mucha fuerza e ilusión todos los días de lunes a viernes", señalaba ayer Fernández. El incremento de comensales ha sido significativo, aunque no llega al récord establecido por este colectivo, que es de 180 personas. "Ya no solo cocinamos para personas del barrio, también vienen familias desde el centro de la ciudad, personas sin hogar, personas que están de paso", explica. Todos los beneficiarios, claro está, deben acreditar esa necesidad con papeles expedidos por la Delegación de Asuntos Sociales, para evitar así los casos de picaresca. "Vienen incluso personas derivadas de otros comedores sociales de la ciudad que no pueden atenderlas", apunta Pepa Fernández. Hay casos llamativos como el de una chica que duerme en un coche o personas que acampan en explanadas porque desgraciadamente no tienen un techo bajo el que cobijarse.

El comedor ha estado dos semanas cerrado por falta de recursos económicos

Ahora, solventado el problema ocasionado en este mes de agosto, el objetivo de Amigas al Sur es conseguir subvenciones de todas las administraciones posibles, para lo que ya se ha puesto manos a la obra cumplimentando los trámites necesarios.

Como todos los veranos, Amigas al Sur había llegado a agosto "al límite", sin poder hacer frente al gasto que supone su labor diaria. Ha habido muchas donaciones de particulares, pero insuficientes para la inversión que requiere un comedor donde cada día se cocina para tantas personas.

Ayer, el comedor contaba con siete voluntarios trabajando a pleno rendimiento para sacar adelante 150 menús. Tocaba lentejas, papas aliñás, yogures y frutas. Durante dos semanas, los beneficiarios han echado en falta estas viandas preparadas con tanto mimo. No había recursos para tanta materia prima, pero Amigas al Sur no ha dejado en la estacada a las familias con el reparto cada viernes de víveres donador por Mercadona y los desayunos para un buen número de menores.

Mientras, Amigas al Sur, al margen de su enorme labor solidaria, sigue organizando actividades para el Cerro del Moro. Anoche, sin ir más lejos, en la calle Sor Cristina López García se proyectaba la película infantil Up, dentro del ciclo Cine de Barr(i)o. Bajo la atenta luna, en colaboración con el colectivo El Barrio Abierto.