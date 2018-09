La comarca avanza como destino turístico puntero de la provincia

Los municipios de la Costa Noroeste han despedido los dos meses grandes de la temporada estival con balances satisfactorios en términos generales. La masiva afluencia de turistas, en la misma tendencia de los veranos posteriores a la crisis; la altísima ocupación hotelera -máxima en ciertas fechas-; los atractivos propios de Sanlúcar, Rota y Chipiona, destacando su gastronomía servida por bares repletos; la actividad de sus playas y un amplísimo programa de eventos de toda índole permiten hacer una valoración muy positiva sobre el desarrollo de la época turística por excelencia en estas tres poblaciones costeras.

En el otro lado de la balanza, hay que reseñar, por una parte, las deficiencias y carencias puntuales de las playas, motivadas en gran parte por los daños no resueltos de los temporales del pasado invierno, que obligaron a Costas a realizar trabajos de emergencia en el litoral, unos trabajos que los ayuntamientos tuvieron que completar como mejor pudieron incluso bien entrado el verano. Por otra parte, las localidades de la Costa Noroeste sufrieron los consabidas dificultades de cada verano, sobre todo, la falta de aparcamiento y los problemas de tráfico no sólo en sus respectivos cascos urbanos, sino también en los accesos, si bien es cierto que en las carreteras de esta comarca no son tan relevantes como en otras zonas de la provincia donde se producen grandes retenciones.

Más allá de estos problemas comunes, cada localidad ha tenido que afrontar sus debilidades, digamos, peculiares entre más o menos quejas. Es el caso, por ejemplo, de la situación de la limpieza pública en Sanlúcar; de las mejoras necesarias en los accesos a Rota -incluido el complejo turístico y residencial de Costa Ballena-; y de la demora en la apertura de los aparcamientos públicos al inicio del verano en Chipiona. Con todo, los balances municipales destacan que los meses de julio y agosto han dejado cifras y sensaciones positivas.

El alcalde sanluqueño, Víctor Mora, asegura que "desde el punto de vista turístico, Sanlúcar ha disfrutado de un gran verano, con una ocupación hotelera en julio y agosto superior al 90%, y del 100% en las fechas en las que se han celebrado las carreras de caballos, al igual que la hostelería, que también ha notado la gran afluencia de visitantes". Según Mora, "seguimos en la senda que colocó a Sanlúcar entre los principales destinos turísticos de la provincia".

En Rota, el alcalde, Javier Ruiz, resalta que "el verano ha dejado unas cifras más que positivas en ocupación hotelera, con unos datos que sitúan a nuestra ciudad en la punta de lanza del turismo en nuestra provincia". Ruiz destaca, entre otros aspectos, "el esfuerzo que se realiza para ofrecer las mejores playas, siendo Rota la ciudad con más banderas azules de toda Andalucía".

En Chipiona, su alcaldesa, Isabel Jurado, está "bastante contenta" con los resultados de la temporada estival en este municipio de unos 19.000 habitantes que en verano pasa a acoger a "130.000 ó 140.000 personas".