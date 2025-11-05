El Colegio de Médicos de Cádiz se suma las movilizaciones en defensa de la profesión el 15 de noviembre

Los representantes del Colegio de Médicos, durante su participación en la marcha de hoy.

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), en línea con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), muestra su apoyo a las movilizaciones convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), entre las que se incluye la manifestación del próximo 15 de noviembre en Madrid.

En este contexto, el CACM, del que forma parte el COMCADIZ, y el Sindicato Médico Andaluz han alcanzado un acuerdo de colaboración logística y económica con el fin de facilitar la organización y coordinación de la participación de los médicos andaluces en las movilizaciones previstas. Este acuerdo contempla acciones conjuntas de apoyo operativo y organizativo, así como la optimización de recursos, para garantizar una participación amplia y ordenada del colectivo en defensa de sus reivindicaciones.

Las demandas de la manifestación

Ambas entidades unen sus esfuerzos en defensa de un Estatuto propio y exclusivo para la profesión médica, que reconozca sus singularidades y garantice unas condiciones acordes con la responsabilidad inherente al ejercicio de la Medicina.

La falta de avances y de reconocimiento efectivo de las demandas de la profesión médica está generando una situación de profundo malestar entre los facultativos. Por ello, el Consejo Andaluz considera imprescindible abrir un proceso de diálogo real y constructivo entre el Ministerio de Sanidad y los representantes del colectivo médico.

El CACM reitera su respaldo a las legítimas reivindicaciones de los médicos y hace un llamamiento a la unidad, la cooperación y la participación responsable de todos los profesionales médicos, en estas movilizaciones, con el objetivo de defender la dignidad, los derechos y el futuro de la profesión médica, pilares esenciales de una sanidad de calidad.